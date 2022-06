Un marocchino sfascia la vetrina di un bar. Interviene Aldo Serena

Aldo Serena, ex centroavanti di Inter, Milan e Juventus, ha coraggio da vendere. E lo ha dimostrato, ancora una volta (ma stavolta fuori dal rettangolo verde) giovedì domattina, quando è intervenuto per placare la furia cieca di un marocchino che stava sfasciando la vetrina di un bar nel centro di Montebelluna, in provincia di Treviso. " L'ho fatto per il titolare del bar. Conosco le fatiche che fanno questi piccoli imprenditori, ciò che hanno passato con la pandemia. Non volevo che quel posto subisse troppi danni ", ha spiegato l'ex centravanti della Nazionale al Corriere.it.

Il racconto

L'episodio risale a giovedì mattina. Aldo Serena era in giro con la moglie a Montebelluna, città dove è nato e vive tutt'oggi. Mentre percorreva le vie del centro ha notato un uomo, verosimilmente uno straniero, accanirsi con un'asta in metallo contro la vetrina di un bar. " Ero in centro con mia moglie per una commissione, - ha raccontato l'ex attaccante - quando c'è stato un forte trambusto. Prima questo giovane si è spogliato e si è immerso in una fontana, forse aveva caldo o era alterato. Poi ha creato confusione in un bar finché il proprietario e i dipendenti non si sono barricati dentro ". A quel punto Serena, 62 anni il prossimo 25giugno, è sceso dalla moto per provare a placare lo straniero. " Ero in moto con mia moglie - ha continuato - che si è arrabbiata per il mio 'intervento', visto che avrei potuto essere aggredito ".

L'intervento