"Voleva un video ogni 10 minuti": l'ossessione del killer di Alessandra

Giovanni Padovani, l'ex fidanzato di Alessandra Matteuzzi, resta il carcere. Il gip del tribunale di Bologna Andrea Salvatore Romito ha confermato l'arresto del 27enne, calciatore e modello di Senigallia, con l'accusa di omicidio aggravato dal reato di stalking nei confronti della 56enne. " La gravità dei fatti è attestata dalla ampia estensione temporale della condotta persecutoria, - si legge nel testo dell'ordinanza - posta in essere a fronte di un rapporto sentimentale di modesta durata e ridotta frequentazione e, dunque, indicativa del desiderio ossessivo nutrito dal detenuto e della sua incapacità di accettare la cessazione della relazione, dalla quotidianità ed intensità delle molestie e dalla multiformità delle condotte assunte ".

La convalida del fermo

Durante l'interrogatorio di convalida del fermo Giovanni Padovani, assistito dall'avvocato Enrico Buono, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pm Domenico Ambrosino aveva chiesto la convalida del fermo dell'indagato con l'ipotesi di reato per omicidio aggravato. L'istanza è stata accolta dal gip di Bologna che, questa mattina, ha convalidato l'arresto del 27enne spiegando che il carcere " è l'unico presidio in grado di tutelare la collettività (e, in particolare, i familiari della Matteuzzi, esposti al rischio di ritorsioni o gesti connotati da pari carica aggressiva) dal ripetersi di gesti analoghi ". A margine dell'udienza, il legale del 27enne non ha voluto rilasciare dichiarazioni: " Non è il momento, è molto provato ", ha detto riferendosi al suo assistito.

I video

A pochi giorni dal delitto, emergono dettagli sempre più inquietati sulla relazione tra Giovanni Padovani e la ex fidanzata. Lo scorso 29 luglio, Alessandra Matteuzzi aveva denunciato il 27enne per stalking. Pare, infatti, che il ragazzo fosse solito chiedere alla compagna " un video ogni 10 minuti ", da inviare su Whatsapp, per verificare i suoi spostamenti. L'indagato, così come ha confermato anche la sorella della vittima, era ossessionato dall'idea di un possibile tradimento. Al punto da molestare la donna con messaggi, telefonate e appostamenti sotto casa.

L'omicidio