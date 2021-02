Alessandro Sallusti positivo al coronavirus: il direttore de Il Giornale è asintomatico

" Purtroppo sono risultato positivo al tampone. Per fortuna sono totalmente asintomatico e sto benissimo ringraziando Dio. Ho fatto il tampone non perché stessi male, ma in quanto lunedì avevo un impegno ed era presumibile farlo ", così Alessandro Sallusti all'Adkronos ha rivelato la sua positività al coronavirus. Il direttore de Il Giornale ha rassicurato sulle sue condizioni di salute, che sono buone e in alcun senso preoccupanti.

La notizia della positività del direttore de Il Giornale è stata anticipata nelle scorse ore da un lancio dell'irriverente sito Dagospia, diretto da Roberto D'Agostino. Il flash del sito è stato successivamente confermato da Alessandro Sallusti, che ora dovrà rispettare il protocollo previsto in caso di contagio. Per lui si prospettano i canonici giorni di isolamento in attesa della negativizzazione del tampone. Lo stesso iter dovrà seguirlo anche la sua compagna e convivente, Patrizia Groppelli.

Senza sintomi e senza nessun allarme di avvenuto contagio, Alessandro Sallusti ha seguito alla lettera le indicazioni di sicurezza e prevenzione, sottoponendosi al tampone prima di presenziare a un impegno lavorativo. Uno scrupolo che ha portato alla conclamata positività asintomatica, che permette al direttore de Il Giornale di svolgere regolarmente la sua vita e il lavoro nei limiti delle restrizioni imposte dall'isolamento domiciliare.