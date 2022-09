"Nessuna allerta meteo". La protesta dei sindaci delle Marche colpiti dall'alluvione

Il grande caldo di questi ultimi mesi è la causa dei fortissimi fenomeni atmosferici cui stiamo assistendo di recente, fra cui l'alluvione verificatasi questa notte nelle Marche.

Una vera e propria bomba d'acqua ha infatti investito la zona dell'Anconetano, portando a un bilancio di ben otto vittime e quattro dispersi.

Sono ore tesissime, con i sindaci dei paesi furiosi per non essere stati adeguatamente avvisati dalle autorità. Con un minimo di preparazione in più, infatti, forse certe tragedie avrebbero potuto essere evitate.

“ Ci sono moltissime frane nell’entroterra di Senigallia, anche il più piccolo fosso in campagna, prosciugato dalla siccità, quando è stato invaso dalla pioggia si è trasformato in un fiume di detriti " ha riferito ai microfoni di Ansa Filippo Saltamartini, assessore regionale alla Sanità.

Il profonto soccorso dell'ospedale di Senigallia, secondo quanto riferito dallo stesso Saltamartini, sta lavorando a pieno regime per accogliere i feriti. Per la maggior parte si tratta di persone in stato di choc e ipotermia, tirate fuori dalle proprie abitazioni allagate.

Il Nue, numero per le emergenze, sta ricendo telefonate a ripetizione, e si sono attivati anche gli ospedali di Jesi e Fano. Non solo. Le richieste di aiuto sono così tanto che anche la Regione Toscana si è messa a disposizione per dare una mano.

I sindaci, però, non perdonano la mancanza di un adeguato avviso che potesse preparare le autorità locali ad affrontare il fenomeno. “ Abbiamo varie zone della città allagate, ma sono già state raggiunte dalla Protezione Civile. Ieri non c’era alcuna allerta meteo, se non per il vento, e quindi non avevamo contezza di questo tipo di pericolo " ha dichiarato a RaiNews24 Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia. “ Mi dicono che è stato qualcosa di improvviso, noi abbiamo però avuto modo di parlare con delle persone dell’entroterra, e quando abbiamo saputo che c’erano delle forti piogge all’interno abbiamo emesso un’allerta, che è iniziata ieri sera alle 20.45, nella quale avevamo indicato ai cittadini di non muoversi da casa e di andare ai piano superiori. Poi, verso mezzanotte, è successa l’alluvione ".

Grossi problemi sono stati causati anche dal fiume di Senigallia, un corso d'acqua torrentizio molto pericoloso in caso di forti piogge. Il primo cittadino, pertanto, chiede a chi di dovere di intervenire anche per risolvere tale problematica.