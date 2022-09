Bomba d'acqua nelle Marche, è strage. 7 morti, tra cui una donna e il suo bimbo

Tragedia nella notte a Senigallia e nelle Marche, dove un'alluvione ha causato morti e dispersi. La bomba d'acqua ha colpito l'alto pesarese nella giornata di ieri al confine con l'Umbria, e in particolare il comune di Cantiano, dove un fiume d'acqua ha invaso le strade, trascinando via alcune auto e allagando i piani terra delle abitazioni. È di 7 vittime al momento il bilancio della terribile ondata di maltempo: quattro sono a Ostra, una a Trecastelli e una Barbara. In quest'ultimo comune risultano anche tre dispersi. Ci sarebbero anche una mamma e suo figlio tra i dispersi. Erano a bordo della loro auto quando sono rimasti bloccati dal fiume di acqua e fango. Secondo quanto ricostruito al momento dai soccorritori, la donna sarebbe riuscita a lasciare l'auto con il bambino in braccio ma sarebbe poi stata nuovamente travolta.

L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri: " Una bomba d'acqua si sta abbattendo su Cantiano. Diversi fiumi sono straripati. L'acqua ha invaso le vie centrali del Paese. Diverse zone sono già sommerse. La viabilità comunale è interrotta in diversi tratti. Chiusa la statale direzione Gubbio. Invitiamo la cittadinanza a mantenere la calma ed evitare situazioni di rischio ". Così il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini, ha cercato di mantenere la calma tra i suoi cittadini nel corso della serata. Nella zona pioveva fin dal mattino e il blackout elettrico e i difficili collegamenti telefonici hanno fatto temere che alcuni cittadini fossero dispersi. " La situazione è drammatica, tragica e stiamo facendo la conta dei danni. Fortunatamente a Cantiano non abbiamo al momento notizie di persone coinvolte, non ci sarebbero dispersi, ma il paese è completamente disastrato e il centro storico non esiste più ", ha detto Piccini questa mattina, prima di aggiungere: " Ci sono auto accatastate, la zona industriale è completamente allagata, con imprese colpite e macchinari da buttare - racconta il primo cittadino - Parte del paese è ancora senza elettricità ed è stato sospeso il rifornimento del gas perché sono saltate alcune condotte ".

Ludovico Caverni, sindaco di Serra Sant'Abbondio, ha chiesto ai cittadini di non uscire di casa e di rifugiarsi ai piani più alti delle abitazioni. I soccorsi sono stati coordinati dalla prefettura di Pesaro-Urbino, che sta ancora operando in condizioni estremamente complesse: vigili del fuoco, carabinieri e volontari della protezione civile sono al lavoro da tutta la notte, con il primo obiettivo di verificare l'esistenza di dispersi. Il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, in queste ore è in partenza per le Marche.