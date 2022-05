La migliore polpa di pomodoro al supermercato: la classifica

L'associazione Altroconsumo ha di recente effettuato un test su 28 prodotti della Gdo. Una valutazione non superficiale, fatta da esperti del settore che hanno minuziosamente analizzato - anche tramite analisi in laboratorio e l'assaggio - la qualità delle polpe di pomodoro. Alcuni fattori sono stati determinanti per il posizionamento di ogni polpa di pomodoro, come per esempio qualità delle materie prime, la percentuale di sale e ricercate eventuali muffe e pesticidi.

Italia secondo esportatore al mondo

Nonostante diversi - ma importanti - fattori, come l'aumeto dei costi di produzione e dei trasporti, il bel paese si conferma essere il secondo produttore al mondo di polpa di pomodoro. Soltanto nel 2021 sono stati prodotti ben sei milioni di tonnellate di concentrato, un numero impressionante.

L'oro rosso italiano d'altronde è da sempre simbolo della cucina italiana. Il pomodoro viene ormai usato su moltissimi piatti, come la classica pasta al pomodoro, la pizza margherita o la parmigiana di melanzane.

L'indagine di Altroconsumo

La nota associazione di consumatori ha analizzato i campioni di 28 prodotti, 8 passate e 20 polpe, realizzati con pomodori italiani. Nella valutazione si è dato importanza anche alla leggibilità dell'etichetta, l'estetica del packaging. I prodotti che hanno ricevuto un punteggio pari o superiore a 70, sono considerati di ottima qualità.

La classifica delle polpe di pomodoro

Bisogna premettere che tutte le polpe di pomodoro hanno ricevuto voti sorprendentemente alti. Ecco nel dettaglio la classifica da quella con meno punti a favore alla migliore:

- De Cecco, Polpa a pezzettoni

Ad aver preso meno punti fra tutte le polpe è quella la Polpa a pezzettoni della De Cecco. La polpa ha preso un totale di 70 punti. È realizzata con pomodori italiani, sbucciati e tagliati a pezzi grandi, successivamente immersi in un denso succo di pomodoro. Il prezzo per una confezione da 400 grammi è di 1,19 euro.

- Ortolina, Polpa finissima

Nel gradino immediatamente sopra è stata posizionata Polpa finissima dell'Ortolina. Con 73 punti. La polpa dal 1963 si trova nelle cucine di moltissimi italiani, il sugo pronto in tubetto è - ancora ad oggi - simbolo dell'azienda. È realizzata con pomodori italiani e la polpa 3 confezioni da 400 grammi costa 1,95-2,49 euro.

- Viviverde Coop, polpa di pomodoro finissima biologica

Anche la polpa biologica della Coop ha totalizzato 73 punti, la materia prima è al 100% italiana. È considerata la migliore polpa per piatti a lenta cottura. Il prezzo per 2 confezioni da 210 grammi è di 0,79-1,35 euro.

- De Rica, Polpa pronta 100% italiano

La terza polpa con punteggio pari a 73 punti. La polpa pronta De Rica è nata nel 1963 nelle immediate vicinanze di Piacenza e ancora oggi si trova sulle tavole degli italiani. Il suo prezzo per 3 confezioni da 400 grammi è di 2,09-2,84 euro.

- Casar, Polpadoro finissima

La classifica è quasi terminata. Il secondo posto se lo aggiudica la salsa Polpadoro di Casar, anche questa polpa ha preso 73 punti. La materia è a chilometro zero. – l’impianto produttivo è situato a Serramanna, 35 Km da Cagliari. Tre confezioni da quattrocento grammi di polpa Casar costano 2,19-2,89 euro.

- Esselunga, Polpa di pomodoro

Con 74 punti - solo uno in più delle concorrenti - si aggiudica il primo posto la polpa di pomodoro dell'Esselunga, Altroconsumo ha giudicato ottimo anche il rapporto qualità prezzo. Il prezzo per tre confezioni da 400 grammi è di 1,05-1,40 euro

Le altre polpe analizzate

Queste invece, sono le polpe che hanno preso dei voti più bassi, partendo dalla qualità buona e arrivando fino alla media.

- Qualità buona

Mutti (69), Cirio (68), Petti (68), Santa Rosa (68), Bio Foods (67), Italiamo LIDL (67), Pomì (67), Conad (66), Delizie del Sole Eurospin (65), Natura Toscana (63), Valfrutta (61), Carrefour Bio (60)

- Qualità media

Alce nero (58), Naturasì (56).