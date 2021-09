Via uomo e donna: pure i profumi diventano genderless

Anche i profumi seguono la moda del momento, quella del pensiero unico politicamente corretto e dell'osservanza fideistica ai dogmi del gender. E così, come riporta l'Ansa, dai profumi spariscono le diciture che identificano le fragranze 'pour femme' o 'pour homme': sia mai che qualcuno che si identifica come "non binario" si senta offeso da questo modo di porsi arcaico e non adeguato ai tempi del politically correct. Ad adottare questa "rivoluzione genderless", ad esempio, è il brand 19-69 fondato dal celebre designer svedese Johan Bergelin. " L'anno del 1969 rappresenta un'era di libertà, tolleranza e controcultura ", osserva, motivando così la decisione di mettere sul mercato profumi privi di indicazioni di genere (anche se, a dirla tutta, il 1969 fu un anno controverso, segnato dall''eccidio di Cielo Drive e del concerto di Altamont, eventi che segnarono la fine, tragica, del sogno hippie).

Così i profumi diventano unisex

Non è un caso isolato perché questo è il nuovo trend, spiega sempre l'Ansa, che un po' tutte le aziende presenti dal 17 al 19 settembre a Fragranze, la fiera fiorentina dedicata alla profumeria, hanno deciso di seguire sulla scia di quanto accade nel mondo della moda e dell'entertainment: fra questi c'è l'Atelier Oblique, brand di profumeria artistica nato a Berlino dalla creatività di Mario Lombardo. Per non parlare dei grandi marchi, da Gucci a Calvin Klein, che hanno sposato il "gender fluid" da tempo. È vero che il profumo, sin dall'antichità, è stato usato da uomini e donne senza troppe distinzioni e i profumi unisex ci sono sempre stati. E le categorie sono nate solo successivamente, con la creazione e distribuzioni di nuove fragranze più o meno adatte al pubblico maschile e femminile. Ora questa nuova vittoria del politicamente corretto vuole superare e sradicare ogni barriera sessuale e di genere, in maniera tale che il profumo diventi "fluido" e destinato a tutti: non solo uomini e donne ma anche a tutta la platea Lgbt e persone "non binarie". Azzeccare la fragranza giusta da regalare alla fidanzata - o al fidanzato - potrebbe riverlarsi impresa piuttosto ardua.

"Passare da un genere all'altro"