Ancona, incendio al porto: nessuna vittima

Un vasto incendio è divampato questa notte nella zona del porto di Ancona. Diversi i capannoni di cantieristica navale che sono stati interessati dalle fiamme.

Incendio nel porto di Ancona

Per domare l’incendio sono scese in campo 16 squadre dei vigili del fuoco, provenienti anche da alcuni comandi delle Marche. Sono arrivate squadre da Macerata e Pesaro con 12 autobotti e due autoscale. Verso le 2 di notte i pompieri sono riusciti a mettere sotto controllo le fiamme. Anche i mezzi aeroportuali sono stati messi a disposizione per l’estinzione. Ancora in corso le operazioni da parte dei pompieri.

Il Comune di Ancona ha scritto sulla propria pagina Facebook: "Attenzione! Dopo il vasto incendio di stanotte all'ex Tubimar al porto, chiusi in via precauzionale tutte le scuole di ogni ordine e grado, le università, i parchi e gli impianti sportivi all'aperto, in attesa delle analisi e delle indicazioni delle autorità sanitarie, dell'Arpam e degli esiti dei sopralluoghi dei Vigili del fuoco. Si raccomanda di tenere chiuse le finestre e di limitare gli spostamenti non necessari". In via precauzionale il Comune ha anche raccomandato ai cittadini, in attesa delle analisi dell'Arpam e dell'Asur, di tenere chiuse le finestre e di limitare al minimo gli spostamenti non del tutto necessari.

Il Comune ha invitato a non uscire

Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona, ha reso noto sul social che secondo quanto emerso dai primi rilievi non ci dovrebbero essere problemi di inquinamento. Ha inoltre aggiunto: "A seguito dell'incendio di vasta portata che si è sviluppato nella notte nell'area ex Tubimar in zona portuale e della nube che si è sprigionata, a titolo precauzionale l'amministrazione comunale ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle sedi universitarie per la giornata odierna. Resteranno chiusi anche parchi e impianti sportivi. Cerchiamo di limitare gli spostamenti in attesa dei rilievi delle autorità sanitarie. Seguiranno comunicazioni di aggiornamento. Dai primi rilievi sembra non ci siamo problemi di inquinamento ma abbiamo ritenuto opportuno essere prudenti in attesa degli esiti finali degli esami delle autorità preposte".

Secondo le prime informazioni, ad andare a fuoco sarebbe stato un deposito di solventi chimici, mentre sarebbero esplose alcune bombole di acetilene. Tutta l'area portuale e del centro cittadino sono ancora invase dal fumo nero e da un odore acre. L'incendio avrebbe minacciato anche importanti aziende del porto specializzate nella cantieristica. Gli operai della Skalo, azienda che produce pesce congelato, sono riusciti a fuggire appena in tempo.

Riunione in prefettura e prime testimonianze