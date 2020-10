Covid, c'è il nuovo record: 31mila contagi e 199 morti

Salgono i nuovi contagi anche nel bollettino di venerdì 30 ottobre. Secondo i dati diramati dal ministero della Salute i nuovi positivi raggiungono il record. In calo rispetto a ieri i morti, 199 contro i 217 di giovedì 29 ottobre. Cresce anche il numero di tamponi effettuati (Oltre 215 mila). In ascesa il tasso di positività, dato dal rapporto dei positivi sul numero di test somministrati. Oggi è al 14,5% mentre ieri era poco oltre il 13%.. Sono, invece, 95 in più i ricoveri in terapia intensiva. Preoccupa l'impennata in Lombardia, Veneto e Campania.

LOMBARDIA

Sono 8.960 i nuovi casi in Lombardia. Record dall'inizio della pandemia da cornavirus. Sono 48 i morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi sono 17.462. I tamponi effettuati sono stati 46.892 (in totale 2.897.835). Ieri, a fronte di 42.864 tamponi, c'erano stati 7.339 positivi e 57 morti.

VENETO

Nelle ultime 24 ore in Veneto si registrano 3.012nuovi casi. Il totale dei positivi sale a 26.547, di cui 25.653 in isolamento a domicilio. Di questi solo 451 sono sintomatici, pari all'1,76%. I pazienti ricoverati in ospedale sono 877 e quelli in terapia intensiva sono 122.

LIGURIA

sono 999 i nuovi casi in Liguria e 7 morti. Ha raggiunto quota 1.000 il numero dei ricoverati negli ospedali liguri.

ALTO ADIGE

Le nuove positività sono 350 su 2.528 tamponi esaminati nei laboratori dell'azienda sanitaria. In totale le persone testate positive al coronavirus dall'inizio dell'emergenza sono 7.835. Rispetto a ieri ci sono 2 decessi in più per un dato complessivo di 308. Forte incremento dei ricoveri che da 203 sono passati a 251.

VALLE D'AOSTA

La Valle d'Aosta - regione più 'contagiata' di Italia in base alle statistiche (decessi, ricoveri, terapie intensive, contagiati) - ha disposto il coprifuoco per contenere la diffusione del virus. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Erik Lavevaz, in conferenza stampa. La decisione è stata presa durante una riunione tra la Giunta e l'Unità di crisi per l'emergenza Covid. In serata sarà firmata l'ordinanza. Il divieto di circolare sarà in vigore dalle 21 alle 5 in tutta la regione. "Bisogna evitare che l'ospedale vada in crisi, negli ultimi 10 giorni i numeri sono aumentati velocemente" ha detto Lavevaz.

LAZIO

Su oltre 25mila tamponi si registrano 2.246 casi. A Roma i nuovi positivi sono 1.073. Ieri i nuovi positivi erano stati 1.995, sempre su oltre 25mila tamponi eseguiti. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 17 (ieri erano 15) mentre i guariti sono 194. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8.8%. Sotto la media nazionale.

SICILIA

Sono 984 i nuovi casi Covid in Sicilia che fanno salire gli attuali positivi a 13.564: 895 ricoverati con sintomi, 117 in terapia intensiva (+2) e 12.552 in isolamento domiciliare. Sono 484 i deceduti, 12 in più rispetto a ieri. Salgono a 20.806 i casi totali, 6.758 i dimessi guariti,conun incremento dei tamponi effettuati pari a 7.293.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Venerdì 30 ottobre in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 505 nuovi contagi (6.017 tamponi eseguiti) e sette decessi. I positivi al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 10.115, di cui: 3.318 a Trieste, 3.788 a Udine, 1.866 a Pordenone e 1.042 a Gorizia, alle quali si aggiungono 101 persone da fuori regione. I casi Covid attuali ammontano a 4.594. Salgono a 35 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 161 i ricoverati in altri reparti.

EMILIA ROMAGNA

In Emilia Romagna si sono registrati, rispetto a ieri, 1.763 nuovi positivi al coronavirus, di cui 929 asintomatici, su 17.577 tamponi fatti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi seguiti è oggi del 10%. Nelle ultime 24 ore sono stati 11 i decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 119 con un calo di 4 pazienti rispetto a ieri. Crescono, invece, i ricoveri negli altri reparti Covid: 1.157 complessivi con un aumento di 103 pazienti. Dall'inizio dell'epidemia in Emilia Romagna si sono registrati 53.797 casi di positività. Le rende noto la Regione. Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: complessivamente, tra i nuovi positivi 202 persone erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 380 sono state individuate nell'ambito di focolai già noti.

PUGLIA

In Puglia sono stati registrati 791 casi positivi su 5.591 test analizzati. Sette i decessi nelle ultime 24 ore.

BASILICATA

Centotrentuno dei 1.826 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore in Basilicata sono risultati positivi. Uno solo il decesso registrato (ora sono 48, in totale, le vittime dell'epidemia in regione).

TRENTINO

In Trentino sono 173 i nuovi casi di Covid-19 su un numero molto elevato di tamponi esaminati nelle ultime 24 ore, 3.152. Delle nuove positività, 98 presenta sintomi. Tre le persone decedute. In aumento anche i ricoveri in ospedale: oggi la cifra sale a 118, con 9 pazienti in terapia intensiva (ieri erano 5). Sul fronte scolastico sono 18 i nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare e non viene esclusa la necessità di procedere con l'isolamento delle rispettive classi (ad oggi le classi in quarantena sono 147 su oltre 400 totali).

MARCHE

Sono 524 i casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore su 3.565 tamponi. In calo rispetto a ieri che erano stati 686 con 2.372 tamponi eseguiti. Da inizio emergenza i contagi salgono a 13.619 con 185.912 campioni esaminati. Ci sono 15 ricoverati in più: nell'ultima giornata sono passati da 286 a 301. Stabile il dato dei pazienti in Terapia intensiva (39) e in sensibile aumento di quelli in Sub intensiva (da 52 a 81, +29), mentre calano i degenti in reparti non intensivi (da 195 a 181, -14).

CAMPANIA

"Oggi abbiamo registrato 3.186 positivi su 18.650 tamponi", 83 più di ieri. Lo ha reso noto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della diretta Facebook con la quale, ogni venerdì, fa il punto sulla situazione coronavirus in regione.