Andrea Giuliacci diventa un supereroe in un podcast per bambini

Arriva in Italia il primo podcast per bambini su ecologia e ambiente ispirato ad una serie tv d’animazione. L’iniziativa è di Meteo Expert-IconaMeteo e Mondo TV, le due società che hanno co-prodotto i “MeteoHeroes”, il cartone animato in onda dallo scorso 6 luglio su Cartoonito (canale 46 del DTT). Negli ultimi quattro mesi, questo cartoon ha fatto registrare un grandissimo successo di pubblico, attestandosi tra gli show più seguiti del canale.

I primi 5 episodi del “MeteoHeroes Podcast” (della durata di 7 minuti ciascuno ndr) saranno disponibili a partire dal 14 ottobre su tutte le principali piattaforme di podcasting e anche sulla Cartoonito App. “ I podcast stanno avendo uno sviluppo importante in tutto il mondo e anche in Italia - ha confermato Matteo Corradi, amministratore delegato di Mondo TV - interpretando una nuova modalità di comunicazione sempre più diffusa tra le nuove generazioni native digitali, alle quali si rivolge la nostra serie tv ”.

Nel “MeteoHeroes Podcast”, i sei piccoli supereroi della serie giocheranno una nuova partita nell’immaginario dei bambini, esulando dal tradizionale schermo televisivo per approdare al nuovo canale del podcasting. Attraverso le voci dei doppiatori e tramite uno stile narrativo originale e divertente, i sei protagonisti racconteranno ai piccoli ascoltatori le buone condotte per la tutela del Pianeta e spiegheranno loro come possono contribuire alla lotta contro l’inquinamento e gli effetti negativi del riscaldamento globale.

Per la produzione di questa eccezionale iniziativa rivolta ai cittadini del futuro, Meteo Expert-Icona Meteo e Mondo TV si sono avvalsi di un team di professionisti, composto dalla producer Nicoletta Cadorini, affiancata dagli sceneggiatori Matteo Venerus e da Roberta Franceschetti ed Elisa Salamini (Mamamo.it), che hanno contributo anche alla produzione della serie televisiva.

Il noto meteorologo Andrea Giuliacci, già testimonial della serie tv, sarà la voce conclusiva di tutte le puntate del “MeteoHeroes Podcast” e fornirà ai piccoli ascoltatori una pillola informativa sui segreti dell’ambiente e del clima. In concomitanza al lancio dei podcast, arrivano anche i nuovi episodi della serie tv: a partire dal 19 ottobre saranno trasmessi in anteprima assoluta su Cartoonito, nei giorni da lunedì a domenica in Prime Time serale.

Nei futuri episodi tv, lo stesso Giuliacci sarà protagonista di una grande novità: si trasformerà in un personaggio animato e comparirà in alcuni episodi con i sei piccoli supereroi. I “MeteoHeroes” saranno anche protagonisti di un’importante collaborazione con Legambiente, che li vedrà sostenere la campagna “Save the Queen” per la salvaguardia delle api.

La storia è estremamente divertente La serie narra le avventure di sei piccoli supereroi, dotati di poteri speciali che consentono di scatenare gli agenti atmosferici. La loro base segreta CEM, diretta dalla scienziata Margherita Rita (nome che rende omaggio a Margherita Hack e Rita Levi Montalcini), è sul Gran Sasso in Abruzzo, dove l’intelligenza artificiale Tempus li addestra a controllare i loro poteri. Devono combattere il più terribile dei nemici: si tratta dei Maculans, capitanati dal Dr. Makina, che rappresentano l’inquinamento provocato dalle cattive abitudini e dai comportamenti nocivi degli esseri umani.