"C'è una pista". E spunta una nuova foto di Angela Celentano

I genitori di Angela Celentano, la bambina scomparsa dal Monte Faito (Vico Equense) il 10 agosto del 1996, hanno diffuso una nuova fotografia della figlia che oggi avrebbe trent'anni. L'immagine è stata realizzata dagli esperti dell'associazione Missing Angels Org, con sede in Florida (Usa), mediante uno speciale e avanzato software che ha permesso di realizzare una age progression del volto della bimba, al tempo di soli 4 anni.

L'appello dei genitori

Catello e Maria Celentano non hanno mai smesso di cercare Angela. Grazie al lavoro del loro legale, l'avvocato Luigi Ferrandino, sono riusciti ad ottenere una foto che ripropone in maniera fedele le sembianze reali che la ragazza avrebbe oggi. " Per compiere questa progression sono stati utilizzati i tratti somatici di tutti i componenti della nostra famiglia, con particolare riferimento alle altre nostre due figlie Rossana e Naomi (le sorelle di Angla ndr) - spiega la coppia in un comunicato stampa diramato nel pomeriggio di martedì 9 agosto - riteniamo che i social siano di fondamentale importanza poiché ci consentono di spingere la ricerca in ogni angolo del pianeta ".

Una nuova pista