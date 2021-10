"Annegata nel canale". Il giallo della modella nuotatrice

È giallo sulla morte di Polina Kochelenko, la modella 35enne di origini russe trovata in un canale il 16 aprile dopo aver portato a spasso i cani. Gli inquirenti hanno stabilito una dinamica possibile, ma la famiglia non ci sta: secondo la madre di Polina ci sono molte cose che non tornano.

Polina era una modella e una criminologa, laureata in Giurisprudenza: aveva preso parte a un reality senza veli condotto da Vladimir Luxuria e lì aveva dato prova di grandi doti da nuotatrice. È questa una delle ragioni per cui la famiglia non crede che la donna sia potuta annegare in 2 metri d’acqua. A questo si aggiungono degli strappi trovati su giubbotto, canotta e pantaloni indossati da Polina e il fatto che mancassero all’appello due dei cani che portava a spasso, i cuccioli di pastore tedesco Gaga e Grey. Secondo gli inquirenti però, la donna sarebbe annegata proprio nel tentativo di salvare i due cani.

“ Quello che stride un po’ con la realtà, secondo la madre, sono alcuni segni che sono presenti sul corpo della povera Polina, che sembrerebbe essere caduta in avanti probabilmente, o mantenuta sulla terraferma - ha raccontato a ‘Chi l’ha visto?’ la legale di famiglia Tiziana Barella - E questo perché abbiamo visto sulla mano, sulle falangi, segni di abrasioni. Abbiamo notato una serie di ecchimosi nella parte anteriore del gomito sinistro, così come anche sulla parte addominale sempre a sinistra e sulla gamba sinistra. Siamo ancora in fase di indagini, potrebbe essere una ricostruzione plausibile che lei sia stata trattenuta ”.

Polina è stata trovata cadavere nelle campagne vicino a Pavia, a 700 metri dalla sua casa, in un canale irriguo bloccato da una chiusa artificiale in cemento. Quel 16 aprile la donna stava portando, come di consueto, a spasso i cani, dato che era anche un’addestratrice. Con lei c’erano sei cani, due suoi, dei border collie, e gli altri in custodia. Mentre era con gli animali, ha parlato al telefono con un amico, al quale ha comunicato che due dei cani si erano allontanati e non tornavano neppure se richiamati.