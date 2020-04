Verso una Pasqua estiva con punte fino a 27 gradi

A grandi passi verso una Pasqua quasi estiva: un robusto e vasto anticiclone ha messo radici sul Mediterraneo e non se ne andrà tanto facilmente. L'area di alta pressione riceverà contributi africani che faranno lievitare le temperature su valori simil estivi e ben oltre le medie del periodo.

Temperature in netto aumento

Il satellite mostra un'Italia totalmente sgombra da nubi: i cieli sono talmente puliti che si può osservare il bianco della neve sull'arco alpino, sui monti abruzzesi e sull'Etna. Tempi duri per la dama bianca che andrà sciogliendosi con l'incalzare dell'anticiclone africano: le temperature sono previste in ulteriore aumento con massime di tutto rispetto per essere soltanto nella prima decade di aprile.

Tra oggi e domani i valori termici toccheranno punte intorno ai 21-22°C su molte città del Nord e sulla Toscana con picchi maggiori sulle zone interne mentre al Sud, a causa di una debole circolazione di aria fresca legata ad un vortice di bassa pressione tra Grecia e Turchia, i valori saranno leggermente inferiori. Non è frequente, ma soprattutto in primavera può capitare che il Centro-Nord sia più "caldo" del sud.

Anche 15 gradi in meno di notte

Durante la notte, però, la colonnina di mercurio scenderà notevolmente di parecchi gradi rispetto alle ore diurne con un bel "salto" anche superiore ai 10-12 gradi. Il clima sarà ancora molto fresco, in alcuni casi freddo, da nord a sud con valori medi compresi tra 5 e 10 gradi. L'escursione termica sarà notevole, come nel caso di Aosta e Torino dove di giorno si potrà stare in maniche corte grazie a temperature di 22 gradi mentre alle prime luci dell'alba si avranno minime di 5 gradi. A Perugia, ad esempio, a fronte di una massima di 19°C, nelle prossime due notti si toccheranno soltanto 3°C.

Esplode l'anticiclone, valori quasi estivi

Come se non bastasse, da venerdì l'anticiclone prenderà ancora più energia con temperature in ulteriore aumento con l'apice nel corso week-end di Pasqua: come dicono gli esperti, i valori più elevati si registreranno nella vallate alpine dove, in città come Bolzano, si avranno punte di di 26-27°C, superiori alle medie del periodo di oltre 10 gradi.

Un caldo fuori stagione si avrà anche su tutto il resto del Nord e al Centro con massime fino a 23-24°C. Temperature in definitivo aumento anche al Sud per l'esaursi della circolazione fresca balcanica.

Maltempo a sorpresa dopo Pasqua?

Ci abitueremo all'anticiclone ma non durerà per sempre: da metà mese è possibile uno stravolgimento meteo generalizzato con il ritorno delle perturbazioni atlantiche e temporali anche di forte intensità a partire dai settori più occidentali. Intanto, è confermato un primo cambiamento per Pasquetta con aumento delle nubi sulle zone tirreniche e qualche debole pioggia su Liguria e Toscana soprattutto in serata.