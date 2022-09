A settembre arriva l'anticiclone Lucifero: ecco quanto caldo farà

Ne avremmo voluto fare a meno ma il caldo africano, quest'anno, non vuole mollare la presa nemmeno a settembre. Un nuovo anticiclone ribattezzato Lucifero da Ilmeteo.it sta iniziando a espandersi verso il Mediterraneo e in direzione dell'Italia. Farà nuovamente molto caldo, ben oltre le medie del periodo e con punte di 40°C all'ombra sulle zone interne della Sicilia.

Ecco tutti gli aumenti

L'ondata di calore prenderà in pieno anche tutto il Centro-Sud con massime fino a 36°C tra oggi e giovedì ma le temperature aumenteranno anche sulle regioni settentrionali con valori fino a 31-32°C su molte zone della Val Padana. Saranno almeno tre i giorni con cieli sereni, tempo stabile e una sensazione di trovarci nuovamente in pieno luglio o agosto. Fino a mercoledì non cambierà nulla, i valori saranno ben oltre le medie stagionali e vivremo uno scorcio importante di estate settembrina. I temporali pomeridiani saranno un ricordo: blandi annuvolamenti sulle zone montuose di Alpi e Appennini ma senza il rischio di fenomeni.

Cosa cambia da giovedì

Almeno per il Nord, però, i primi cenni di cambiamento si avranno da giovedì 8 settembre con l'arrivo di una perturbazione atlantica: gli esperti prevedono forti temporali su Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, dalla serata si estenderanno anche a Emilia-Romagna e Toscana. Nessun cambiamento degno di nota, invece, dal Lazio in giù dove continueranno a prevalere cieli sereni e caldo fuori stagione: l'anticiclone africano continuerà indisturbato, le massime saranno in molti casi over 35°C e si continuerà così almeno fino al prossimo fine settimana.

Le previsioni a medio termine

Quello che accadrà da sabato-domenica in poi è ancora molto incerto, i modelli matematici non sono allineati: si va verso la fine del grande caldo anche al Sud grazie a correnti settentrionali in grado di spazzare via la calura e riportare i termometri su valori più consoni per la seconda decade di settembre. Potrebbero esserci acquazzoni e temporali sparsi sulle zone alpine e appenniniche ma è ancora presto per fare un quadro preciso della situazione. Molto potrà dipendere anche da quanto accade nell'Oceano Atlantico dove è atteso l'arrivo di un ciclone extra-tropicale fin verso le coste portoghesi. Anche il nostro Paese potrebbe risentire degli effetti del maltempo con una fase perturbata e più fresca di stampo autunnale. Potrebbe, lo sottolineamo, il condizionale è d'obbligo e sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti.