Il leader della cellula islamista in Italia dal 2015 con lo status di rifugiato

Dalle prime ore di questa mattina, la polizia ha avviato un'operazione anti-terroristica che ha portato all'arresto di 14 persone nel nostro Paese e altri all'estero. L'indagine è stata coordinata dalla procura della Repubblica di Genova - Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. Tutti i fermati hanno origine pakistana, tutti inseriti nel circuito relazionale diretto di Hassan Zaher Mahmood, il 27enne pakistano che il 25 settembre 2020, a Parigi, ha compiuto un attacco nei pressi della ex sede della rivista satirica Charlie Hebdo.

Due mesi prima dell'attentato sotto l'ex sede del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi, alcuni di loro si erano fatti una foto sotto la Torre Eiffel insieme all'attentatore e l'avevano pubblicata sui social con la didascalia " abbiate un po' di pazienza… Ci vediamo sui campi di battaglia ". Tutti gli arrestati sono accusati di associazione con finalità di terrorismo internazionale. Dai primi riscontri effettuati sui fermati, è risultato che il leader della cellula islamica smantellata aveva lo status di rifugiato in Italia dal 2015.

Chi era il rifugiato arrestato per terrorismo

T.Y., stando a quanto rilevato dagli investigatori, ha fornito il proprio contributo partecipativo all'associazione terroristica, promuovendo, a partire dall'aprile 2021, la formazione di una cellula sedente e operante in Italia, attraverso il reclutamento di sodali, l'individuazione di un covo, l'acquisto di armi e offrendo ospitalità. Tra i suoi compiti c'era anche quello di mantenere rapporti e contatti con personaggi al vertice dell'organizzazione islamica. L'uomo era residente a Chiavari ed era ben noto alle forze dell'ordine, perché era era stato fermato in Francia per porto d'armi. Aveva anche precedenti in Italia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. È stato il ritorno a casa a dare una svolta alle indagini, perché l'uomo da Chiavari si era trasferito a Fabbrico, dove aveva trovato lavoro.La cittadina emiliana è stata al centro di numerosi incontri tra diversi esponenti della cellula islamica.

L'ipotesi associativa è comprovata non solo attraverso i continui contatti virtuali e de visu degli indagati, ma anche grazie alla "captazione" di conversazioni intercorse tra T.Y. e tale Peer ("maestro"), poi compiutamente identificato in N.R., pachistano di 33 anni attualmente detenuto in Francia, anch'egli tra i destinatari delle odierne misure estese in campo internazionale.

I video sui social e le intercettazioni

L'uomo appariva sui social brandendo armi da taglio e e grandi coltelli. Mimava il "taglio della gola" per strada o dentro le abitazioni e spesso appariva avvolto da una tunica e copricapo neri mentre recitava testi inneggianti alla violenza e in compagnia di connazionali. Dalle indagini, coordinate dalla procura di Genova, è emersa una pubblicazione continua di video e post apologetici e violenti riconducibili alla cellula, ramificata in diverse province italiane e in alcuni Paesi europei.

Nei loro dialoghi, gli investigatori hanno individuato chiari passaggi in cui è nettamente emersa la volontà di entrambi di creare una cellula italiana del Gruppo Gabar, anche reclutando sodali. Inoltre, durante le intercettazioni. " Tra due mesi compriamo armi ", dicono tra loro il capo della cellula italiana e il "maestro". E poi: " Ora bisogna andare in ogni città e trovare quelle 10 persone che mi servono, più saremo, meglio è ", si dicono mentre cercano un posto dove stare. " Fammi lavorare due mesi, e poi troviamo una nostra 'Tana' e facciamo il gruppo Gabar qui in Italia ".

"Un lavoro di prevenzione"