"Il virus diventa pericoloso solo se attacca le persone". E il web insulta Arcuri

Ieri Domenico Arcuri ha tenuto una conferenza stampa per aggiornare il Paese sulla situazione epidemiologica e sulla campagna vaccinale, che dovrebbe iniziare simbolicamente il 27 dicembre. Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 ha ribadito l'importanza del vaccino, soprattutto per le persone fragili, ma un passaggio della sua conferenza ha particolarmente colpito gli italiani, che sui social non hanno potuto fare a meno di commentare, talvolta con amara ironia.

" Il virus in sé non è preoccupante, lo diventa quando attacca il corpo di una persona ", ha detto Domenico Arcuri, che poi ha continuato: " E lo diventa particolarmente quando attacca il corpo di una persona fragile, e purtroppo anche questo lo abbiamo imparato tutti: 70mila italiani non ci sono più, grazie a questa tragedia ". Le parole del commissario sono per molti la fiera delle ovvietà. In tanti commentano con stizza, altri cercano di ironizzare nonostante il momento, nonostante il Natale in lockdown, che purtroppo non è il titolo di un cinepanettone. " Poi dici che ti parte un #graziealcazzo la mattina della Vigilia di Natale ", scrive una certa Annamaria riportando le parole di Domenico Arcuri. Questo è il senso di molti dei commenti che si possono trovare sui social in merito alle parole del commissario Arcuri, ma c'è chi prova anche con una variante: " Secondo Arcuri, il virus in sé non è pericoloso, lo diventa quando attacca il corpo di una persona. Grazie, Graziella e grazie al C...ovid ". E poi c'è chi prova con i parallelismi elevati: " Così Arcuri annienta Lapalisse ".