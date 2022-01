"Arrestate per i No Vax". Il pugno di ferro di Duterte

Il governo delle Filippine, guidato dal presidente Rodrigo Duterte, ha deciso una stretta ai danni dei cittadini non ancora vaccinati, introducendo addirittura l'" arresto " per molti di loro. Le ultime misure restrittive sono state adottate dall'esecutivo di Manila mediante una direttiva, firmata al termine di una riunione tra i il capo dello Stato, i suoi ministri e i membri della task force nazionale anti Covid. La dura presa di posizione da parte delle autorità nazionali nei confronti dei No Vax è diretta, affermano fonti vicine al governo, a invogliare sempre più persone a ricorrere alla immunizzazione anti-coronavirus.

Nelle Filippine, i soggetti che non hanno fatto neanche una dose di vaccino sono stati finora sottoposti a limitazioni crescenti da parte delle istituzioni centrali e locali, su impulso principalmente dell'aumento del numero di persone contagiate, con oltre 5.400 positivi accertati questo mercoledì contro gli appena 200 casi registrati il 21 dicembre. La prima autorità a muoversi sul piano delle restrizioni a carico dei No Vax è stato il governo dell’area metropolitana di Manila, che comprende 16 città e oltre 13 milioni di abitanti, imponendo alle persone non vaccinate di uscire dalle proprie abitazioni solo per ragioni essenziali.