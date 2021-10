Arriva il maltempo: dove colpiranno piogge e temporali

Sembra tutto apparentemente tranquillo ma l'alta pressione ha le ore contate: una perturbazione in arrivo dall'Atlantico provocherà un'ondata di maltempo con piogge, temporali, locali nubifragi e un calo delle temperature.

Dove colpiranno i fenomeni

Dopo la mitezza e l'ottobrata di questi giorni, le condizioni meteo torneranno prettamente autunnali su gran parte del Paese. Come mostrano le immagini del satellite, i primi segnali di cambiamento li avremo già oggi sulle regioni più occidentali con un aumento di nubi medio-basse e venti umidi in risalita da sud ad annunciare l'ingresso della perturbazione. Se la giornata di mercoledì, quindi, sarà ancora stabile e soleggiata su gran parte d'Italia a parte una copertura nuvolosa in costante aumento su Liguria e Nord-Ovest, il maltempo colpirà dalle prime ore di giovedì.

Come dicono gli esperti, il maltempo colpirà diffusamente il Centro-Nord con piogge ed acquazzoni: piogge più intense su Nord-Ovest e comparto alpino e prealpino mentre al Centro le zone più colpite saranno Toscana, Umbria e Lazio. Ancora tempo stabile al Sud e sulla Sicilia con qualche nube ma clima sostanzialmente asciutto. Sarà inevitabile che su tutte le zone colpite da cieli coperti e piogge le temperature massime subiranno un calo riportandosi sui valori medi della seconda decade di ottobre.

Cosa accadrà venerdì

Nel corso della giornata successiva, venerdì 22 ottobre, i fenomeni si sposteranno sul Triveneto mentre al Centro continuerà a piovere, seppur in maniera meno intensa, tra Toscana, Lazio e Camapania in estensione a Marche e Sicilia nel corso della giornata: saranno queste le zone più colpite e dove sarà importante avere un ombrello a portata di mano. Soltanto a fine giornata le condizioni meteo miglioreranno anche su queste zone con fenomeni via via più deboli e isolati.

Week-end a due facce

Se lo scorso fine settimana ci ha regalato due giornate all'aria aperta, nel prossimo week-end le cose andranno in maniera diversa: nella giornata di sabato, il fronte perturbato produrrà nuove piogge al Centro-Sud mentre la situazione sarà migliore al Nord con venti freschi che spazzeranno le nubi e riporteranno cieli in gran parte poco nuvolosi. La giornata di domenica sarà fresca e soleggiata sulle regiuoni settentrionali, in miglioramento anche al Centro con maggiori spazi di sereno e fenomeni quasi assenti, ancora incerto al Sud con temporali localizzati tra Calabria e Sicilia. In questo contesto, le temperature massime subiranno un aumento al Centro-Nord ma su valori inferiori rispetto a questi giorni, fresche al Sud specie nelle zone colpite dalle piogge. Di notte, i valori termici saranno in calo e piuttosto freschi sulle aree interessate da cieli sereni, clima più mite dove saranno presenti le nubi.