Bulloni in bocca per non mangiare: il rimedio choc anti obesità

Dalla Nuova Zelanda arriva, grazie agli ultimi studi scientifici, una scoperta, tanto rivoluzionaria quanto inquietante, contro l'obesità: " Bulloni nella bocca per non mangiare ". L'apparecchio in questione, ideato per ridurre drasticamente l'assunzione sregolata di calorie e il conseguente accumulo di grasso, è il frutto della collaborazione tra gli esperti dell'università neozelandese dell'Otago e degli scienziati inglesi di Leeds. Gli ideatori dell'apparecchio citato hanno qindi ultimamente assicurato che tutti i dentisti potrebbero " montarlo in sicurezza " ai loro pazienti che presentano patologie legate all'obesità.

Il dispositivo in questione, denominato DentalSlim Diet Control, impedisce, grazie all'azione di bulloni e di magneti fissati nell'arca dentaria superiore, l'apertura della bocca oltre i due millimetri, rendendo di fatto impossibile consumare cibi solidi e consentendo così di rispettare in maniera rigorosa diete a base di pietanze liquide e poco grasse. La sperimentazione dell'apparecchio citato avrebbe dato ottimi risultati su pazienti sovrappeso impegnati a perdere chili. Ad esempio, un articolo pubblicato nei giorni scorsi sul British Dental Journal ha riportato che, grazie a quel dispositivo bullonato, un gruppo di sette donne obese neozelandesi, a cui era stato applicato in bocca quel congegno, avrebbe perso una quantità media di 6,36 kg, circa il 5,1% del loro peso corporeo. Non potendo ingerire cibi solidi vista la presenza nelle loro bocche del DentalSlim Diet Control, quelle signore avevano di conseguenza potuto assumere esclusivamente cibi liquidi ipocalorici e tale radicale cambiamento nutrizionale avrebbe consentito loro di raggiungere l'obiettivo del dimagrimento. L'università di Otago ha inoltre elogiato tale strumento precisando che è molto utile non solo quale generico strumento anti-obesità, ma anche perché avrebbe l'ulteriore scopo di " assistere le persone che devono sottoporsi a un intervento chirurgico fino a quando non hanno perso peso a sufficienza ".