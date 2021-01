Arriva "Pov- I primi anni", serie dedicata all'esordio dei ragazzi al liceo

In onda su Rai Gulp dal 1 febbraio Pov- I primi anni, serie tv che racconta i primi due anni di vita di alcuni studenti al liceo. Come si legge su Orizzontescuola.it, il titolo Pov, che sta per Point of View, è un richiamo ai video postati sui social dai ragazzi. Da qui la complessità della regia di Davide Tosco, che ha alternato riprese della troupe, selfie dei protagonisti e i loro Pov, destinati ai social media. La serie, girata al Turin campus ITC – ILO (Agenzia dell’Onu per il lavoro), sulle sponde del Po tra luglio e agosto 2020, racconta le vicende di un gruppo di studenti, alle prese con l’adolescenza. Un’età “entusiasmante”, ma anche dura e fatta di problemi legati al bullismo, ai disturbi alimentari e ad altre tematiche importanti, che la maggior parte degli adolescenti si trova a dover affrontare, come i problemi familiari.

Come spiega una nota di Rai Ragazzi “il punto di forza di POV è l’autenticità, ottenuta grazie ad un cast costituito da giovani attori non professionisti e da studenti liceali i quali, anche sulla base delle loro esperienze di vita, hanno improvvisato la loro recitazione sulle linee narrative fornite dagli autori Francesco Bigi, Nicola Conversa ed Erica Gallesi, che si sono ispirati al tipo di racconto della serie olandese Brugklas, ricalibrandolo per la realtà italiana”. Il cast è composto da 25 protagonisti, di un’età compresa tra i 13 e i 16 anni ed è il frutto di una lunga serie di provini effettuati online durante la quarantena, su una rosa di 400 candidati. Si tratta di 52 episodi da 12 minuti ciascuno, prodotti da Showlab e Rai Ragazzi, con la collaborazione della Film Commission Torino Piemonte. Pov- I primi anni sarà disponibile su Rai Gulp dal 1 febbraio tutti i giorni, alle ore 20.15 con un doppio episodio. Inoltre, su RaiPlay sarà disponibile il box set con i primi 10 episodi. Ogni lunedì saranno pubblicati dieci nuovi episodi.