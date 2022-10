Arriva la terza ottobrata: notti tropicali e punte 34 °C

È in arrivo la terza ottobrata, con notti tropicali da Genova a Cagliari. All’alba le temperature minime saranno di 16 °C a Torino, Milano e Trieste. Come spiegato dai meteorologi de ilMeteo.it, il caldo anomalo invade anche le notti italiane con uno scarto di +10 °C rispetto alla media del periodo. Questo caldo continuerà molto probabilmente fino alla fine del mese corrente e verosimilmente anche per il Ponte di Ognissanti con la terza ottobrata portata da Scipione l'Africano.

Cosa dobbiamo aspettarci adesso

A causa del caldo accumulato si potranno avere fenomeni piovosi intensi, come le piogge che stanno interessando le Alpi e localmente anche la Pianura Padana e la Liguria. Nelle regioni del nord, fino a lunedì, prevarrà il sole ma non mancheranno locali precipitazioni. Le temperature massime fino a 30 °C, a iniziare da domani, domenica 23 ottobre, saranno in ulteriore aumento fino a 34 °C. Temperature quindi superiori alle medie del periodo, forse anche fino a metà Novembre, in particolare al Centro-Sud, anche se questa proiezione è comunque da confermare.

Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito, ha spiegato che per notti tropicali “si indicano in climatologia i periodi notturni con temperature minime superiori ai 20°C: ebbene è successo in questi giorni anche a Cagliari e Genova, in pieno Autunno con valori tipici dell’Estate tropicale. Ma di tropicale oramai troviamo anche le precipitazioni, pensate che sta piovendo anche a 3000 metri di quota sulle Alpi: un disastro”.

Piogge e acquazzoni al Nord

Per quanto riguarda il maltempo nel Nord Italia, c’è da dire che in questa zona, che è in pratica il fianco lasciato scoperto dall’Anticiclone Scipione l’Africano, si verificheranno piogge e acquazzoni nelle prossime ore, a tratti anche diffusi. Da domani invece il tempo andrà migliorando, ma ci potranno essere ancora dei fenomeni a macchia di leopardo, ovvero di piogge irregolari sul territorio, distribuite in modo casuale.