"Arrivata la zanzara aliena", l'agente infiltrato e Lamorgese: quindi, oggi...

- l’inchiesta giornalistica sul Pio Albergo Trivulzio era una mezza bufala. Ricordate la campagna di stampa contro i vertici della Baggina e regione Lombardia? Ecco. Il pm ha chiesto l’archiviazione. Qualcuno oserà chiedere scusa? No. Infatti i grandi giornali hanno nascosto la notizia, dopo aver sparato titoloni da prima pagina per settimane e settimane. Patetici

- Lamorgese si difende dalle accuse sulla “strategia della tensione”. Ma ammette che il Viminale era impreparato a quella manifestazione. Più precisamente: hanno sbagliato i conti. Pensavano di trovarsi davanti 3-4mila persone, ce n’erano oltre 10mila. Figura bruttina

- il Pd in Regione Lombardia non si arrende. "La richiesta di archiviazione per i vertici del Pio Albergo Trivulzio non cancella le gravi responsabilità” del Pirellone “che a marzo del 2020 deliberò di mandare i pazienti Covid nelle Rsa e lasciò queste strutture senza adeguate indicazioni per settimane intere”. Inutile, non gli entra in testa che le stesse cose sono successe in tutto il resto d’Italia. Per qualche informazione in più, piccola auto-pubblicità: leggete il Libro Nero del Coronavirus

- scontro durissimo tra la Polonia e Bruxelles. Ursula von der Leyen avverte Varsavia: non metteremo in discussione i nostri valori sullo stato di diritto. Replica il premier polacco: abbiamo combattuto il Terzo Reich, non ci facciamo ricattare. Schiaffoni mica da poco

- chettepossino. A Orio al Serio è arrivata una zanzara dalla Corea che resiste anche al freddo. In pratica crolla una delle poche certezze della vita: l’inverno è fastidioso, si sente freddo, ma sempre meglio di quegli insetti che ti succhiano il sangue. Ecco: presto potremmo dover disinfestare i giardini pure con la neve. E la cosa è grave. Dice una ricerca della Statale di Milano: le “specie aliene” di zanzare sono “vettori di virus patogeni per l’uomo”. Praticamente l’ottava piaga d’Egitto. Ora pure d’inverno

- di tutto l’intervento della Lamorgese, ho voluto selezionare questo passaggio sui possibili poliziotti infiltrati nel corteo no green pass. Un “inquietante retroscena” che il ministro respinge, e ci sta. Però la spiegazione di cosa abbiano fatto gli agenti in borghese quel giorno non è che sia stata così convincente. L’attenzione nei giorni scorsi era andata tutta a un poliziotto in abiti civili ripreso prima a ribaltare un furgone della polizia e poi a picchiare un manifestante. Secondo Lamorgese l'agente non stava partecipando al ribaltamento, ma “stava verificando anche la forza ondulatoria scaricata sul mezzo e che non riuscisse ad essere effettivamente concluso”. Siamo seri? La “forza ondulatoria”?