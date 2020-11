"Agivir Culture", la pellicola anti Covid per i musei

Visitare un museo in completa sicurezza ai tempi del coronavirus. Ora è possibile grazie ad "Agivir Culture", una pellicola in grado di proteggere dalla diffusione di batteri e virus, tra cui anche il Covid-19. Si tratta di una membrana adesiva riposizionabile, dalla durata garantita oltre tre anni, trattata con particelle d'argento, grazie alla quale entrare al Mart di Rovereto, e negli altri musei che la adotteranno, non sarà mai stato così sicuro. Agivir Culture, prodotta in Francia e commercializzata dall'azienda italiana di Reggio Emilia GLAB, ha ottenuto la certificazione come prodotto antivirale e antibatterico.

Ma la pellicola anti Covid potrebbe rivoluzionare il modo di fruire i luoghi pubblici in completa sicurezza. Agivir Culture, permettendo di sanificare gli ambienti senza ulteriore intervento umano, si presta all'uso anche in altri ambiti. Per rivestire banchi, cattedre e strumenti di laboratorio nelle scuole, ma potrebbe semplificare le procedure di igienizzazione anche nel campo dei trasporti, della ristorazione, delle palestre, della montagna, nelle funivie o nelle baite, e in tutti quegli spazi e superfici comuni dove il virus si può trasmettere.

Ma per le sue particolari caratteristiche la membrana anti Covid si adatta soprattutto alle esigenze dei musei. I musei rappresentano in modo emblematico il simbolo della promiscuità e del turnover dei visitatori. Le entrate contigentate non esonerano, però, dlla sanificazione continua che diventa impossibile da gestire. Corrimani, sedute, biglietterie, workshop, ascensori sono tutti veicoli di trasmissioni di virus e batteri. Ed qui che la membrana Agivir Culture può essere strategica: protettiva 24 ore su 24 per 3 anni consecutivi rende questi ambienti e supporti perennemente igienizzati. Con un rispario non indifferente anche in termini di personale e prodotti sanificanti.

"Un atto di prevenzione essenziale per la sicurezza dei visitatori dei musei che, in questo modo e con gli strumenti già in uso permette ai musei di riaprire senza alcun problema", dichiara il deputato e presidente del Mart di Rovereto Vittorio Sgarbi, "stiamo già impiegando Agivir Culture al Mart di Rovereto".L'utilizzo è la diffusione di Agivir Culture sarà al centro della conferenza stampa presso la Sala Stampa della Camera dei deputati, trasmessa in streaming anche sulla webtv e sulla pagina Facebook della Camera dei deputati. Durante l'incontro in programma per lunedì 30 novembre, Vittorio Sgarbi insieme a un team di esperti illustreranno le caratteristiche tecniche della pellicola auto-sanificante in grado di rivoluzionare il nostro modo di fruire i luoghi pubblici in tempo di pandemia.