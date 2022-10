Un asteroide potenzialmente pericoloso si avvicinerà alla Terra: ecco quando

La sera di martedì 1 novembre un grande asteroide si avvicinerà pericolosamente alla Terra. Il corpo extraterrestre è stato classificato dalla Nasa come potenzialmente pericoloso. Dopo la sua scoperta, avvenuta il 22 settembre scorso, l’asteroide è stato chiamato 2022 RM4 dagli astronomi del Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System.

La prima volta che il masso spaziale venne intercettato si trovava a novanta milioni di chilometri dalla terra. Alle 19:27 ora italiana l’asteroide si avvicinerà alla Terra. Gli esperti hanno calcolato che transiterà a una distanza di 0,01536 Unità Astronomiche, circa 2,3 milioni di chilometri, una distanza pari a sei volte quella del nostro pianeta dalla Luna. Nonostante la Nasa l’abbia etichettato come asteroide potenzialmente pericoloso, è improbabile che impatti contro il nostro pianeta.

L'impatto causerebbe danni incalcolabili

Le dimensioni dell’asteroide hanno preoccupato parecchio gli esperti negli ultimi mesi. 2022 RM4 si stima che abbia un diametro di circa 500 metri. Nel caso un meteorite di questa portata si schiantasse sulla terra, non ci sarebbe un’estinzione di massa, come quella avvenuta 66 milioni di anni fa. Quella volta, secondo le più accreditate ipotesi, un asteroide chiamato dagli esperti Chicxulub causò l’estinzione dei dinosauri e del 75% delle specie presenti sulla terra. In quell’occasione però, il meteorite aveva un diametro spaventoso, ben 14 chilometri.

Recentemente è stato ipotizzato che un asteroide di circa 100 metri riuscirebbe a radere al suolo una metropoli come Roma provocando milioni di morti. Se invece, a schiantarsi sulla Terra fosse proprio 2022 RM4 si verificherebbe probabilmente il più grande disastro da quando la razza umana ha iniziato a progredire.

L'umanità pronta a scongiurare le catastrofi stellari

Ormai da anni i più grandi stati del pianeta stanno studiando come scongiurare una simile catastrofe. Il 27 settembre, la Nasa ha lanciato la sonda DART contro un innocuo asteroide largo circa 160 metri che fluttuava da eoni nello spazio oscuro per modificarne l’orbita. Questa tattica - nonostante sia molto cinematografica - un giorno, potrebbe essere utilizzata per evitare l’impatto di asteroidi potenzialmente pericolosi contro la terra. Per la prima volta l’uomo ha intenzionalmente alterato l’orbita di un corpo celeste. Nonostante questa esercitazione, gli scienziati ritengono che almeno per i prossimi 100 anni non sussistano minacce di collisione con asteroidi pericolosi per la razza umana.