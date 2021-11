Terrore su un treno in Germania: arabo accoltella i passeggeri

È di alcuni feriti il bilancio di un attacco a colpi di coltello avvenuto su un treno ad alta velocità in Baveria, tra le città bavaresi di Ratisbona e Norimberga. Lo riportano i media tedeschi. Un portavoce della rete ferroviaria tedesca ha confermato che la stazione di Seubersdorf, dove attualmente il treno è fermo, è stata chiusa dalle 9 circa e che il viaggio tra Ratisbona e Norimberga è stato sospeso. La persona arrestata sarebbe un 27enne di origini arabe.

Le notizie che arrivano dalla Germania sono al momento frammentarie. " Ci sono feriti ", si è limitato a dichiarare un portavoce delle autorità a Bayerischer Rundfunk. Al momento non ci sono particolari informazioni. Le autorità ferroviare hanno diramato un comunicato in cui avvisano semplicemente i passeggeri che la linea è chiusa e che non ci sono più treni, nemmeno ad alta velocità, su quella tratta. La polizia assicura che non c'è più pericolo. " Il presunto aggressore è stato arrestato. Non ci sono indicazioni che ce ne siano altri ", ha detto un portavoce della polizia dell'Alto palatinato, land nel quale è fermo il treno Intercity Express.

Le autorità non escludono con certezza il movente terroristico. L'unica nota che è stata diramata è che l'uomo che è stato fermato potrebbe avere problemi psicologici e sarebbe in Germania fin dal 2015.