Gli hacker mandano in tilt i centri vaccinali del Lazio

Un grave attacco hacker ha coinvolto il Ced regionale del Lazio. Sono ora in corso accertamenti della Polizia Postale, d'intesa con la procura di Roma. L’attacco ha portato alla disattivazione dei sistemi, compresi quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale. Nelle prossime ore a piazzale Clodio è attesa una prima informativa per l'apertura formale di un fascicolo dove i pubblici ministeri potrebbero ipotizzare l'accesso abusivo a sistema informatico.

Sotto scacco la rete vaccinale laziale

In una nota, il Consigliere Regionale di Demos, Paolo Ciani, presidente della Commissione Covid alla Pisana, ha tenuto a dire che “mentre un'intera comunità combatte una battaglia globale contro la pandemia da Covid-19, esiste chi sembra voler parteggiare per la diffusione del virus, le terapie intensive, gli ospedali intasati e la morte diffusa. Non bastano diffusori di fake news, no vax e polemisti a gettone. Oggi è il turno della cybersecurity: da stanotte è in corso un attacco hacker ai sistemi regionali del Lazio, che hanno bloccato i siti e provocheranno rallentamenti e disservizi relativi alle vaccinazioni” Ciani ha quindi sottolineato che si tratta di “un fatto grave, da stigmatizzare, che non fermerà l'impegno e la determinazione di chi per il bene di tutti combatte per la diffusione dei vaccini a contrasto della diffusione del virus. La Regione Lazio da subito tra le più impegnate ed efficienti nelle vaccinazioni, reagirà".

Attacco hacker senza precedenti