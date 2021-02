Lombardia, aumentano contagi: 4 paesi entrano in zona rossa

Attilio Fontana ha firmato l'ordinanza per mettere in zona rossa Viggiù (Va), Mede (Pv), Castrezzato (Bs) e Bollate (Mi). Il governatore ha consultato il ministro Speranza prima di firmare e da domani verranno applicate le disposizioni previste nella cosiddetta 'fascia rossa'. Saranno applicate le restrizioni già osservate poche settimane fa sull'intero territorio regionale ha stabilito con una ordinanza che, ai sensi dell'art. 3 del dpcm 14 gennaio 2021. La decisione è stata presa per isolare i cluster di contagio nei quattro comuni lombardi, strettamente legati alla diffusione delle nuove varianti che ora iniziano a fare paura.

La zona rossa istituita da Attilio Fontana non è quella di marzo 2020 a Codogno ma quella più soft degli ultimi mesi. Questo comporta la chiusura di bar, ristoranti e attività di ristorazione, il divieto di spostamento dal comune se non per comprovati motivi. È sconsigliato lasciare la propria abitazione, se non per motivi di urgenza e non sono permesse attività sportive di gruppo. Nel decreto di Attilio Fontana è ovviamente inclusa anche la chiusura della scuola di ogni ordine e grado, proprio perché gli studi più recenti sulle varianti, soprattutto quella inglese, suggeriscono che si diffonda con maggiore efficacia proprio tra i giovani e i giovanissimi, quindi nelle scuole. In quei quattro comuni della Lombardia torna necessariamente la didattica a distanza in ogni ordine e grado e con l'ordinanza di Attilio Fontana sono stati chiusi anche gli asili nido e le scuole materne.