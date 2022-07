"Ti vengo a cercare". Il marocchino con le forbici: furia sull'autobus

" Ti vengo a cecare e ti accoltello ". Quando l'autista del bus di linea si è trovato faccia a faccia con il marocchino armato di forbici ha tentato di ricondurlo alla ragione. Ma lo straniero, 33 anni, è andato su tutte le furie: " Ho chiamato la polizia che è arrivata dopo 3-4 minuti, durante i quali lui (l'aggressore ndr) ha preso a calci le porte minacciando tutti. I passeggeri si sono spaventati molto, soprattutto una signora che poi ha testimoniato con le forze dell'Ordine ", racconta la vittima alla cronista del quotidiano La Nazione.

La discussione sull'autobus

L'aggressione è avvenuta venerdì mattina su un autobus di linea, a Firenze. L'autista, conducente di Autolinee Toscane, ha preferito mantenere l'anonimato temendo ritorsioni. " Sono arrivato alle Piagge con il 56 intorno alle 6.25 - ricorda - quando è salita questa persona senza mascherina iniziando a discutere con un passeggero che gli chiedeva di indossarla ". A quel punto, l'autista tenta di placare gli animi per evitare che la discussione degeneri. " Ho provato a usare i buon senso - spiega - e al 33enne ho detto 'sono le sei del mattino, queste persone stanno andando a lavorare. Per favore, finiscila ". Ne anche a dirlo che lo straniero, seppur dalla parte del torto, s'infuria fino a perdere il controllo: " Invece di smettere ha iniziato a minacciarmi - prosegue l'autista - Ha detto che mi avrebbe seguito al capolinea per accoltellarmi e ha proseguito con 'qui non siamo a Napoli ma a Firenze' avendo capito la mia origine dall'accento" . A quel punto ho preso il telefono in mano sperando che tornasse a posto. Si è allontanato e ha continuato a togliersi la mascherina".

Aggressione con le forbici