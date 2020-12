Autocertificazione: è possibile compilarla quando si viene fermati?

Con l’introduzione delle zone arancioni e rosse dal 24 dicembre al 6 gennaio, torna obbligatoria l’autocertificazione per gli spostamenti. In particolare, quando l’Italia è inserita in zona arancione, è necessario compilare il modulo per gli spostamenti al di fuori del proprio Comune di residenza; mentre quando le Regioni si trovano in fascia rossa, l’autocertificazione è sempre necessaria. Anche per gli spostamenti tra Regioni o quelli effettuati durante l’orario di coprifuoco - dalle ore 22 alle ore 5 - è sempre necessario esibire il modulo di autocertificazione. Infatti, gli spostamenti tra Regioni non sono possibili - se non per motivi di lavoro, salute o necessità - dal 21 dicembre al 6 gennaio, mentre durante l’orario di coprifuoco non è mai possibile spostarsi se non per i tre motivi sopra elencati. Un dubbio che spesso ricorre tra i cittadini, però, è la possibilità di compilare l’autocertificazione direttamente davanti alle Forze dell’Ordine, nel momento in cui viene effettuato il controllo. Spesso nella fretta di spostarsi e di uscire di casa ci si dimentica di compilare il modulo o di portare con sé il foglio che certifica il motivo del proprio spostamento. Tutto questo non costituisce un problema - nel caso in cui lo spostamento sia lecito -, in quanto le Forze dell’Ordine hanno sempre dei moduli extra da compilare per i cittadini che non hanno una stampante o per coloro che si sono scordati di portare con sé l’autodichiarazione. Qualunque sia il motivo della dimenticanza, è possibile compilare il modulo di autocertificazione direttamente davanti alle Forze dell’Ordine nel momento del controllo. Ciò che conta è che lo spostamento sia motivato e concesso dalle normative in vigore. I carabinieri, comunque, invitano i cittadini a compilare il modulo prima di effettuare lo spostamento in modo da agevolare i controlli e renderli più veloci. Occorre precisare, infine, che è possibile scrivere a mano l’autocertificazione riportando tutti i dati richiesti e motivando il proprio spostamento. In caso di dichiarazioni false riportate sul documento, il cittadino rischia di incorrere in una sanzione da 400 a 1.000 euro oltre alla reclusione da 1 a 6 anni.

Continua a leggere su Money.it