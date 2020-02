Autogrill si rafforza negli Usa

Dopo aver conquistato gli Stati Uniti, Autogrill consolida la sua posizione. Il Gruppo, attraverso la sua controllata HMSHost, ha prolungato per altri sette anni (dal 2028 al 2035) la gestione dei servizi di ristorazione presso il McCarran International Airport (LAS) di Las Vegas, uno dei primi dieci aeroporti degli Stati Uniti.

Un accordo, quello appena approvato dal Clark County Board of Commissioners, che prevede ricavi stimati per il Gruppo per circa 1,5 miliardi di dollari nel periodo e un ulteriore miglioramento dell'offerta. Ad oggi sono oltre 60 i ristoranti gestiti da HMSHost e a breve verranno aperti nuovi locali. " Siamo estremamente soddisfatti di questo nuovo importante accordo, che rafforza la solida partnership con il McCarran International Airport e conferma la posizione di leadership del nostro Gruppo nel canale aeroportuale in Nord America ", ha dichiarato Gianmario Tondato Da Ruos, CEO del Gruppo Autogrill.

Il McCarran International Airport nel 2019 ha battuto il suo record storico con 51,5 milioni di passeggeri (+3,8% rispetto al 2018). E l'offerta del Gruppo Autogrill è ampia e per tutti i gusti: al McCarran ci sono ristoranti quali Sammy’s Beach Bar & Grill, Las Vegas ChopHouse, Metro Pizza, PGA TOUR Grill, Ruby’s Diner e Brookwood Farms BBQ. Tra gli ultimi brand sbarcati all'aeroporto e gestiti da HMSHost figura Shake Shack oltre al primo Pret A Manger in uno scalo del Nord America.

Ma il Gruppo non intende fermarsi e parla di grandi novità già a partire dal 2021. Al McCarran verrà effettuato un restyling dei locali esistenti e saranno inaugurati all'interno del terminal alcuni tra i ristoranti e i coffee shop locali più amati dell’area di Las Vegas. Tra le aperture già programmate, inoltre, anche concept proprietari del Gruppo disegnati appositamente per i viaggiatori, come La Familia e PZA.