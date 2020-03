Autostrade in Lombardia svuotate dal coronavirus: le immagini mai viste

Macchine che sfecciano da una parte all'altra, ingorghi ai raccordi e spesso code chilometriche, che costringono i viaggiatori a restare ore in auto, prima di raggiungere la propria meta. Sono questi gli scenari che sono abituati a vivere i cittadini italiani, che si spostano in macchina, lungo le strade e le autostrade.

Ma ora, con l'emergenza coronavirus che ha costretto il governo ad adottare misure drastiche, la situazione è cambiata. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, infatti, ha emanato un decreto che invita i cittadini a rimanere in casa e, dopo la chiusura di negozi, bar e ristorante, gli spostamente sono diventati molto rari. È possibile, infatti, lasciare la propria abitazione solamente per " comprovati motivi di lavoro ", per esigenze di salute o per altre situazioni di necessità, come fare la spesa o assistere i familiari anziani. Così, su strade e soprattutto autostrade si è creato il vuoto, in particolare sulle tratte della Lombardia, la Regione in cui le direttive del governo sono operative da più tempo e dove i contagi da Covid-19 sono più numerosi.

Secondo il bollettino emesso ieri dalla protezione civile, in Lombardia sono 11.685 i casi totali, di cui 9.059 risultano attualmente positivi: 4.898 risultano ricoverati con sintomi, 732 in terapia intensiva e 3.429 in isolamento domiciliare. Sono, invece, 1.660 le persone guarite dal coronavirus e 966 i pazienti deceduti.