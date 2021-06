"Fregnacce...", "Stupidaggini...": scoppia la rissa in tv

Acceso scontro nell'ultima puntata di Stasera Italia tra Fabrizio Pregliasco e l'eurodeputato Antonio Rindaldi. Tra i due sono volati stracci nel corso del dibattito sulla variante Delta, che si sta diffondendo anche nel nostro paese. La discussione è iniziata con toni pacati, ma è ben presto degenerata.

Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, è tornato sul filone dell'allarmismo. " Il margine di rischio di contagio c'è anche con due iniezioni di vaccino ", ha dichiarato, scaricando poi la colpa della diffusione della variante sui giovani che, secondo lui, starebbero contribuendo alla propagazione della Delta in Italia perché " si muovono di più ". Una visione non condivisa da Antonio Rinaldi, eurodeputato della Lega, che ha posto una domanda diretta a Pregliasco: " Sicuramente chi non si è vaccinato è esposto maggiormente anche alle varianti. Perché queste ultime, che ho letto essere più di 700, stanno uscendo fuori con virulenza proprio nei paesi dove si è vaccinato di più? ".

Una giusta osservazione, ha puntualizzato il virologo che ha replicato: " Con il virus è come giocare a guardia e ladri. Il virus si replica dove riesce a diffondersi. In Inghilterra, ad esempio, o a Israele il Covid non trova spazio, mentre le varianti più resistenti e contagiose sono quelle che si selezionano e ci continuano a infastidire ". Il richiamo all'attenzione ci deve essere, ma non alla paura e all'allarmismo. Per questo Rinaldi ha posto l'attenzione sulla ripresa economica, in crescita e possibile, ma da incentivare visti i settori ancora in ginocchio. Pregliasco, però, ha invitato come sempre alla prudenza: " Tutti pensano che siamo dei menagrami che vogliamo rovinare la vita delle persone. Ma portare la mascherina è importante ".

Antonio Maria Rinaldi ha punzecchiato così il professore: " I virologi, nell'ultimo anno, hanno fatto previsioni molto più sballate degli economista. Abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto. Hanno detto tante di quelle fregnacce e purtroppo gli italiani ci hanno creduto ". L'audio del virologo Pregliasco non ha potuto nascondere il suo disappunto, scatenando la bagarre: " No! No, una cosa così non è accettabile. Sta debordando ".

Il battibecco tra i due si è infiammato e Pregliasco ha provato a replicare senza però motivare: " Basta, sta dicendo delle sciocchezze. Una cosa così è una stupidaggine ". Il tutto mentre l'eurodeputato gli chiedeva spiegazioni sul pasticcio legato ad AstraZeneca prima per tutti, poi solo per gli Over. " Mi lasci parlare, basta! Sta rovinando l'immagine della scienza. La ricerca va avanti per tentativi ed errori, si fanno valutazioni che spesso non vengono confermate, ma in un contesto così la responsabilità è impressionante ". Rinaldi lo ha incalzato: " Avete detto tutto e il contrario di tutto", scatenando la replica seccata di Pregliasco: "Abbiamo fatto il possibile, velocemente ". Salvo poi continuare ad inveire a denti stretti nel fuori onda, mentre la conduttrice interrompeva la rissa coinvolgendo altri ospiti.