"Babbo, è tutto a posto". Poi il campione si schianta con l'aliante

Il volo acrobatico era la sua passione, fin da piccolo. Ed è proprio mentre "nuotava" a bordo del suo aliante che Giacomo Di Napoli, 20enne di Agliana (Pistoia) conosciuto come il "nuotatore dei cieli", se n'è andato. Il velivolo senza motore si è schiantato in un campo vicino all'aviosuperficie di Castelviscardo (Orvieto) dove il giovane pluripilota si stava allendando in previsione della convocazione per i Mondiali del prossimo agosto, in Francia. " Era il nostro gioiello, un ragazzo meraviglioso. Non posso immaginare la casa senza di lui, ancora non me ne rendo conto. Era così entusiasta di essere stato convocato nella Nazionale, era fiero di rappresentare l'Italia nel mondo ", ha raccontato al quotidiano La Nazione Gennaro di Napoli, il papà del campione.

L'ultima telefonata: "Tutto a posto"

Alle ore 16 di lunedì Giacomo ha chiamato il papà, colonnello dell'Aeronautica militare in servizio a Roma. Una telefonata di pochi secondi: " Babbo, è tutto a posto. Mi sto allenando ". Poi lo schianto mortale con l'aliante: per il giovane "asso dei cieli" non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. " Pare che tutto si sia svolto regolarmente finché l'aliante non si è posizionato per l'atterraggio - ha spiegato il padre -. Sembra che non abbia fatto l'ultima chiusura. Sono in corso le indagini e sarà fatta l'autopsia, c'è da capire se il nostro Giacomo abbia avuto un problema fisico oppure tecnico ". Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118.

La dinamica dell'incidente

Non è ancora chiaro se il giovane campione abbia avuto un problema di natura tecnica al velivolo oppure si sia sentito male fino a perdere il controllo del mezzo. Da una prima ricognizione sembra che l'aliante, una volta sganciato dall'aereo che lo aveva portato in quota, non sia riuscito a mantenere la posizione di equilibrio. E dunque, sballottato dalle correnti, sia poi precipitato in un campo: l'impatto è stato fatale. Sulla drammatica vicenda sono ancora in corso le indagini. L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, ha disposto " l’apertura di un’inchiesta di sicurezza e l’invio di un proprio investigatore sul sito dell’incidente, che, ieri 11 Luglio 2022, alle ore 18:00 locali circa, presso l’aviosuperficie di Torre Alfina, a Castel Viscardo (TR), ha coinvolto, durante l’atterraggio, l’aliante Swift marche di identificazione OE-5607 ".

Chi era il campione di aliante