Azzannata dal rottweiler: grave una bimba di due anni

Sono ore di ansia per la comunità di Torre del Greco - comune vicino a Napoli -. Nella cittadina all'ombra del Vesuvio una bambina di due anni è stata azzannata da un rottweiler nella zona via Montedoro. Dopo gli immediati soccorsi la piccola è stato ricoverata presso l'ospedale Santobono di Napoli. La giovanissima era arrivata al nosocomio in condizioni drastiche, se non si fosse intervenuto tempestivamente sarebbe morta. Intanto sui social alcuni chiedono che il cane venga abbattuto.

La piccola rischia la morte

Le condizione della bambina, fin dal suo arrivo presso l'ospedale napoletano sono sembrate critiche, ha riportato moltissime ferite: ferite lacero contuse ad addome e torace. Inizialmente era stata portata dai sanitari del 118 presso il Maresca in pieno arresto cardiaco. Una volta che la bimba è stata rianimata e stabilizzata i medici hanno preferito trasferirla al Santobono. Al momento la prognosi resta riservata. Sono in corso le indagini degli agenti del commissariato di Torre del Greco.

L'aggressione

Molti conoscevano la piccola nella cittadina. Su Facebook, nei gruppi dedicati alla città sono comparsi centinaia di commenti di solidarietà, nella speranza che la piccola si riprenda il prima possibile. Sempre sui social network una parte di utenti chiedono che il cane venga abbattuto per paura che si possa ripetere un episodio del genere. Anche alcuni esponenti politici locali hanno speso qualche parola sui social per la bambina di due anni.

Non si sa invece cosa abbia scatenato l'aggressione da parte del cane di grossa taglia, se la piccola abbia in qualche modo infastidito il cane o se l'animale l'abbia azzannata senza alcun motivo.

Nei prossimi giorni le indagini da parte delle forze dell'ordine riusciranno a fare maggiore chiarezza sull'accaduto, non si sa ancora se il cane fosse un randagio o appartenesse a qualcuno.