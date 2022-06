Bambina lasciata sola nell'auto: i genitori stavano facendo un picnic

Una coppia di 39 e 43 anni è stata denunciata per abbandono di minore dai carabinieri per aver lasciato la figlia di tre anni e mezzo a dormire in auto mentre loro facevano un pic nic. Il fatto è accaduto domenica a ora di pranzo a Villa Ghigi, sui primi colli sopra Bologna. La piccola è stata notata da alcuni passanti richiamati dal suo pianto. Era all'interno di una vettura parcheggiata al sole.

A chiamare i militari sono stati i passanti. I carabinieri sono arrivati sul posto intorno alle 13 e hanno trovato la madre della bambina a pochi metri dalla vettura. I genitori si sono giustificati dicendo che si erano allontanati un attimo per mangiare sul prato e, non volendo svegliare la piccola, l'avevano lasciata in auto, controllandola di tanto in tanto per accertarsi che stesse bene.

I militari hanno denunciato la coppia dicendo che la situazione in cui era rimasta la bimba poteva essere pericolosa per la sua salute. Ora i due genitori dovranno rispondere dell’accusa di abbandono di minore.