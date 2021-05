La "banda ipnotica" che entra nelle chat: occhio alla truffa

Truffatori esperti in grado di carpire informazioni personali del malcapitato di turno per riutilizzarle a proprio vantaggio mettendo in piedi un sofisticato raggiro: ecco come agisce la banda che sfrutta le chat di WhatsApp.

A riferire la sua esperienza a "Il Corriere" è una donna di 87 anni: "Racconto questa storia perché non voglio che capiti ad altri" , spiega la signora Luisa. "Sono truffatori esperti, avevano raccolto informazioni su di me, non mi lasciavano più andare. Mi sono sentita quasi sotto ipnosi" . A contattarla al telefono di casa una persona che dalla voce sembrava essere proprio la nipote: "Nonna sono io, Sofia, è successo qualcosa di brutto, la mamma ha avuto un gravissimo incidente. Lei non si è fatta niente ma l’auto è distrutta e nello scontro è rimasta coinvolta anche una ragazza incinta" , si sente dire l'anziana dall'altra parte della cornetta. Un timbro di voce che pare inconfondibile, presumibilmente ottenuto mediante una sofisticata App. "Siccome l’assicurazione della macchina era scaduta da due giorni" , prosegue l'interlocutrice. "L’hanno portata in commissariato. L’arrestano, se non sigliamo subito un accordo bonario versando loro tramite avvocato 12 mila euro" .

Diffidente per natura, come da lei stessa spiegato al quotidiano, l'87enne non poteva non rimanere turbata da quella che ricorda come una lunga telefonata, in grado di causarle "angoscia e disorientamento" . Ma è proprio la forte botta emotiva a rompere il guscio del dubbio della signora e spalancare le porte ai truffatori: "Mia figlia che aveva causato ad altri un danno, poi le preghiere, io ero come in trance. Hanno riversato tutta la responsabilità sulle mie spalle senza darmi il tempo e il modo di comunicare con nessun altro. Mi dicevano che la cosa doveva restare assolutamente riservata" .

Quando la vittima ha chiesto alla presunta nipote perché avesse scelto di contattare proprio lei, questa è scoppiata addirittura in lacrime: "La mamma mi ha detto di chiamare soltanto te" . La signora Luisa cerca di far ragionare la ragazza, spiegandole che un ricatto del genere potrebbe essere una truffa. "La mamma non è stupida, la conosci" , replica ancora con decisione la finta nipote.

Facendo leva sul senso di protezione materna, i malviventi aprono una breccia nelle difese della vittima, ma non si tratta dell'unico stratagemma adottato. Dal cellulare della 87enne, infatti, erano stati fatti sparire i contatti di figlia e nipote, proprio per evitare che durante la conversazione la vittima, insospettita, decidesse di fare una verifica. "Sono bande che riescono a insinuarsi anche nelle chat di WhatsApp per raccogliere informazioni" , spiegano gli esperti delle forze dell'ordine.