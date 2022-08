Al bar con la maglia dei rivali, tifosi locali gli spaccano la faccia

Si è fermato in un circolo Arci a prendere un caffè, prima di tornare a casa. Una sosta di pochi minuti, per un gesto che normalmente non avrebbe suscitato alcuna reazione. Una pausa di breve durata dunque, nella quale tuttavia ha subìto una violenta aggressione da parte di tre persone del posto, che lo hanno picchiato sino a renderne necessario il ricovero in ospedale. Il motivo? Si trovava ad Empoli e a quanto pare era entrato nel bar indossando la maglia della Fiorentina, poco dopo la fine del "derby toscano" di Serie A andato in scena nel pomeriggio di ieri.

Protagonista della vicenda, suo malgrado, è un tifoso viola cinquantaduenne (originario di Firenze) che era da poco uscito dallo stadio Castellani dopo aver assistito alla partita Empoli-Fiorentina, valida per la seconda giornata del massimo campionato di calcio e terminata a reti inviolate. Un incontro particolarmente sentito dalla tifoseria locale, anche perché il Comune di Empoli fa parte della provincia fiorentina. In base alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, l'uomo stava dirigendosi verso la propria auto per fare ritorno nel capoluogo, quando avrebbe deciso di fermarsi in un circolo per un caffè. Aveva ancora addosso la casacca del club gigliato e con il senno di poi, la scelta si è rivelata fatale: il fiorentino sarebbe infatti stato notato subito da tre giovani, presumibilmente tifosi empolesi.

Questi gli avrebbero chiesto in un primo momento di togliersela, iniziando poi ad insultarlo. Ma in pochi secondi, senza nemmeno dargli la possibilità di replicare, sarebbero passati dagli insulti e dalle minacce ai fatti: tutti e tre gli sarebbero balzati addosso, colpendolo ripetutamente con calci e pugni al volto per poi darsi alla fuga con velocità. L'aggredito, crollato a terra sanguinante e ferito, ha avuto bisogno di essere trasportato al nosocomio locale: sul posto è infatti giunta un'ambulanza, che lo ha portato al San Giuseppe (dove è poi stato ricoverato).

Il pestaggio gli avrebbe infatti causato la frattura dello zigomo sinistro, del setto nasale e della mandibola, con una prognosi di trenta giorni. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della cittadina toscana, che stanno procedendo agli accertamenti volti ad individuare ed identificare gli autori dell'azione. Un "assist", per restare in termini calcistici, potrebbe essere fornito dal filmato delle telecamere del circuito di videosorveglianza della zona, che dovrebbe aver ripreso il trio mentre fuggiva. E sotto questo profilo, nelle prossime ore potrebbero esserci novità rilevanti.