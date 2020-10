Bari, in arrivo da Lampedusa nave quarantena con 800 migranti

Una nave carica di migranti è in viaggio in queste ore da Lampedusa verso il porto di Bari. Si tratta della "Rhapsody", la nave della compagnia di navigazione italiana "Gnv" ("Grandi navi veloci") messa a disposizione dal Governo di Conte per ospitare i migranti appena sbarcati in Italia e che devono rispettare la quarantena.

A darne notizia, in una nota stampa, sono stati i deputati pugliesi della Lega, Anna Rita Tateo e Rossano Sasso che si pongono tanti interrogativi. Il primo fra tutti è " dove saranno collocate queste ottocento persone? ". " Sicuramente, in un secondo momento, saranno smistate su tutto il territorio nazionale, negli Sprar e nei centri di accoglienza - spiega l'onorevole Sasso a ilGiornale.it - ma non sappiamo dove verranno sistemati appena arriveranno in Puglia ".

Il dettaglio non da poco che i parlamentari pugliesi hanno, inoltre, sottolineato è che a bordo della Rhapsody, oltre a minori e nuclei famigliari, " ci sono anche circa trecento tunisini che dovranno essere espulsi dall'Italia ". " Perché portarli in Puglia e non mandarli a casa direttamente da Lampedusa? Non è un ulteriore dispendio di soldi? " specifica, ancora, al telefono Sasso.

Quello che non sanno in Puglia è, inoltre, se ci sono immigrati positivi al Coronavirus a bordo della "Rhapsody", altro interrogativo di Sasso e Tateo. " Sono cinquantadue " risponde con fermezza Rosario Costanza, segretario provinciale di Forza Italia a Lampedusa.

Tra l'altro, secondo quanto ci dichiara Costanza le condizioni in cui sono costretti a vivere i migranti a bordo della nave non sono delle migliori. " Non possono stare nelle cabine, forse perché costerebbe troppo sanificarle. I migranti sono tutti insieme nelle sale o negli atrii della nave. E i cinquantadue migranti positivi al Covid sono in uno spazio isolato dagli altri, ma chi ci assicura che i positivi non vengano davvero a contatto con gli altri migranti? Ci sono controlli sufficienti a bordo? ". Insomma sono tante le domande e le incertezze che accomunano i politici pugliesi e quelli siciliani e a cui non si danno risposte.

I migranti vengono accolti, ma come? " Quando non c'è a disposizione la nave quarantena gli immigrati vengono portati nel centro di accoglienza di Lampedusa dove ci sono solo quattro bagni (per centinaia di persone, ndr) e poi vengono fatti sedere per terra per il controllo della temperatura corporea " sottolinea, ancora, Rosario Costanza mentre a largo di Lampedusa, in balia delle onde e del maltempo, c'è un barcone con altri duecento migranti pronti a scendere.