Bari, i pazienti Covid in videochiamata con i propri cari

Un tablet per sentirsi meno soli. È l'ultima trovata nel Policlinico di Bari dove è stato allestito un padiglione, isolato dagli altri, per i pazienti affetti da Coronavirus. Tablet e smartphone sono stati messi a disposizione di chi è ricoverato per poter comunicare con i parenti o amici e cercare " in compagnia " di affrontare con più coraggio la polmonite più temuta al momento dal letto di terapia intensiva. Sentirsi con i propri cari serve " per spezzare la solitudine e gestire la paura " come, infatti, viene sottolineato in una nota per la stampa dall'ospedale barese. Il Policlinico del capoluogo pugliese ha messo la tecnologia a disposizione dei pazienti in isolamento.

Per effettuare le videochiamate sono utilizzati dispositivi tecnologici dotati di videocamera e connessione web. In particolare un tablet è stato donato al pronto soccorso da un'azienda di Grumo Appula, un Comune in provincia di Bari. Inoltre, molti medici ed infermieri hanno scelto di utilizzare direttamente i propri cellulari per assicurare le videochiamate ai pazienti. " Prima del Covid19 la nostra era una terapia intensiva open in cui non veniva mai a mancare il contatto tra il paziente ed i suoi familiari, ma adesso con il divieto delle visite in corsia suppliamo con la tecnologia – spiega il direttore dell'unità operativa complessa del reparto di anestesia e rianimazione del Policlinico di Bari, il professor Salvatore Grasso, continuando - La comunicazione con i parenti, infatti, è importantissima perché migliora la prognosi dei pazienti ".