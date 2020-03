Salva ragazzine da gruppo di stranieri: viene pestato e finisce in ospedale

Episodio di incredibile violenza a Battipaglia (Salerno), dove un ragazzo è stato barbaramente pestato da un gruppo di stranieri dopo essere intervenuto in difesa di alcune sue amiche, molestate dagli stessi. Finito in ospedale, il giovane sta ora cercando di riprendersi, mentre gli inquirenti indagano per risalire all'identità dei responsabili.

Il fatto, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si è verificato durante la serata dello scorso venerdì 28 febbraio, intorno alle ore 20:00. Tutto, stando al racconto della vittima, ha avuto inizio quando un gruppo di extracomunitari, composto da almeno 5 uomini, ha preso di mira alcune ragazzine che si trovavano in piazza Farina, in pieno centro cittadino ed a poca distanza dalla locale stazione ferroviaria.

Il branco si è avvicinato alle giovani, e subito sono partiti complimenti fin troppo espliciti, volgari e fastidiosi. Intimorite, le ragazzine hanno allora tentato di allontanarsi e mettere così le dovute distanze fra loro ed i molestatori, ma gli stranieri le hanno seguite, terrorizzandole. La situazione si è fatta quindi sempre più tesa, fino a degenerare. Compreso in che situazione si trovassero le giovani, il ragazzo, che aveva assistito alla scena, non ha esitato ad intervenire in loro aiuto, intralciando la strada alla banda di extracomunitari, i quali stavano ancora tentando di approcciarsi alle vittime.

Furiosi per l'intromissione del giovane, i pericolosi soggetti non hanno esitato ad attaccarlo, circondandolo e prendendolo a colpi. Ne è dunque nato un violento pestaggio, durante il quale il ragazzo, in evidente inferiorità numerica, è stato tempestato di calci e pugni prima di soccombere. Provvidenziale l'intervento di alcuni passanti che, notata la brutale aggressione, hanno subito contattato le forze dell'ordine locali per denunciare quanto stava accadendo in una delle piazze del centro.

Sul posto gli agenti della polizia di Stato, accorsi dopo le segnalazioni. All'arrivo dei poliziotti, gli aggressori erano già fuggiti, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Gli uomini in divisa hanno quindi ascoltato il racconto della vittima e dei testimoni, prima di poter dare avvio alle ricerche dei responsabili.

Rimasto ferito in seguito al pestaggio subito, il ragazzo è stato quindi accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Ricevute le dovute cure e l'assistenza da parte del personale sanitario, è stato dimesso con una prognosi di 3 giorni. Tuttora in corso le indagini per risalire all'identità degli aggressori, dei quali al momento non si sa nulla.