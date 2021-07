Contagiata con due varianti Covid. È il primo caso al mondo

In Belgio, dove la pandemia di Covid ha finora provocato 1,093,700 contagi e 25,198 morti, è stato accertato il primo caso al mondo di paziente infettato da " due varianti del virus contemporaneamente ". Un caso simile non sarebbe stato appunto mai documentato prima, dato che, nella letteratura scientifica, venivano menzionati solamente casi di pazienti con co-infezione da differenti ceppi del comune virus influenzale. Il soggetto belga vittima della prima co-infezione da Covid accertata era una 90enne non vaccinata, deceduta a marzo presso l'ospedale fiammingo OLV Hospital di Alast; l'anziana, che viveva sola, era stata ricoverata dopo una serie di rovinose cadute e, una volta entrata in reparto, era risultata positiva a due mutazioni del Covid.

Nel dettaglio, come riporta un resoconto sottoposto all'attenzione dell'ultimo Congresso Europeo sulla Microbiologia e le Malattie infettive (ECCMID), la donna era risultata contagiata contemporaneamente dalla variante Alfa del coronavirus, la cosiddetta variante inglese, e da quella Beta (sudafricana). La malcapitata, precisa il medesimo documento, non era vaccinata e non è chiaro come sia stata contagiata, né se sia stata proprio la duplice infezione a determinarne la morte; in base alle ipotesi più accreditate, la donna sarebbe stata infettata da due persone distinte. Entrata all'ospedale di Alast per i postumi di un infortunio, l'anziana, nonostante la positività al tampone, aveva mantenuto buone condizioni di salute, ma il suo quadro clinico sarebbe peggiorato nel giro di pochi giorni, sviluppando problemi respiratori che l'hanno alla fine condotta alla morte.