"Il tipo di paziente è cambiato: in Rianimazione pure i 40enni"

"Il tipo di paziente sta cambiando, è un po’ più giovane, ha dai 40 ai 45 anni, e un po’ più complicato. Stanno arrivando persone che si sono ammalate sei o sette giorni fa e si sono curate a casa, ma poi le condizioni sono diventate sempre più critiche" . A rivelarlo, nel corso di un'intervista rilasciata a Rai News24 , è Luca Lorini, direttore dell’Unità di Anestesia e rianimazione 2 dell’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Il medico ha ribadito che l'unico modo per sconfiggere il coronavirus è restare a casa, considerato anche il fatto che "le terapie intensive sono sotto pressione, soprattutto a Bergamo " dove i posti letto sono 88 e 60 di questi sono occupati da persone affette da Covid-19. "Circa 45 persone sono intubate, le altre hanno caschi Cpap o sistemi meno invasivi. Dall’inizio dell’epidemia abbiamo dimesso nove pazienti. Ne dimettiamo due o tre al giorno, ma ne rientrano cinque o sei al giorno" , aggiunge Lorini. L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la consueta diretta Facebook, però, rassicura: " Abbiamo 1.067 posti in terapia intensiva: in un giorno siamo riusciti ad aprirne 127". Ma non solo. "Nei prossimi giorni ne allestiremo altri 16 al San Carlo di Milano e 20 al Papa Giovanni XXIII di Bergamo", aggiunge. L'obiettivo è "ridurre il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali 'di frontiera' perché oggi non hanno quasi più capacità". La Regione, conferma Gallera, ha coinvolto " tutto il mondo socio sanitario comprese, le Rsa, le case di riposo e gli ospedali privati ottenendo risultati incredibili", mentre " gli operatori sanitari privati accreditati stanno garantendo un supporto importante e concreto al sistema regionale" . La brutta notizia arriva proprio dal personale sanitario, considerato il fatto che una 50ina di medici sono risultati positivi al coronavirus e uno di loro è persino deceduto nei giorni scorsi.