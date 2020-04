Quelle polmoniti insolite a Bergamo: primi contagi a inizio gennaio?

Era il 7 gennaio del 2020. Il dottor Pietro Poidomani aveva appena riaperto il suo ambulatorio dopo la pausa natalizia. E in fila, a chiedere di farsi visitare, c'era un numero insolito di pazienti. Tanti di loro respirano a fatica e hanno la febbre. Potrebbe essere partita già a inizio gennaio la diffusione del Covid-19 nella provincia di Bergamo.

A rivelarlo è un'inchiesta del Corriere della Sera, che ha raccolto la testimonianza del dottor Poidomani, medico di base a Cividade al piano, un paese da 5mila abitanti a 25 chilometri da Bergamo. Ai primi di gennaio, quando riapre lo studio, i pazienti in fila sono tanti e i primi 5 hanno tutti lo stesso problema: sono anziani, già vaccinati contro l'influenza stagionale, ma hanno ancora febbre e tosse. Ad ognuno di loro, il medico prescrive una radiografia al torace. E il risultato è uguale per tutti: " Complicazione da polmonite, con marcati addensamenti interstiziali" , si legge sul quotidiano. Quel giorno, saranno in totale 12 i pazienti con quegli stessi sintomi e la situazione si ripete anche nei giorni successivi.

Insospettito dalla strana situazione, il dottore si confronta coi colleghi dei paesi vicini e scopre che anche loro hanno avuto a che fare con diversi pazienti, che presentavano gli stessi sintomi. Così, secondo quanto riporta il Corriere, a metà febbraio avrebbero scritto all'Azienda di tutela della salute della provincia di Bergamo, per chiedere una verifica sulle radiografie toraciche effettuate negli ultimi mesi. Ma dall'Azienda non sarebbero arrivare risposte. " Già verificando i dati, avremmo potuto salvare qualche vita- ha detto Poidomani- Ma nessuno si è posto la domanda giusta. E così siamo arrivati al momento cruciale a mani nude, senza attrezzature, senza bombole a ossigeno ".

Ma a inizio gennaio nessuno pensava che il virus potesse arrivare in Italia e la creazione della prima task force creata dal Ministero della Salute risale al 22 gennaio 2020. Solamente alla fine del mese verrà proclamato lo stato di emergenza e il governo inizierà a muoversi mettendo in atto i primi provvedimenti, fino alla chiusura dell'italia, l'8 marzo.

Il paziente 1 era stato rintracciato a Codogno, il primo paese a diventare zona rossa. Poi, nelle settimane successive, il Sars-Cov-2 ha colpito duramente Bergamo e i paesi vicini. E proprio lì, il virus avrebbe potuto essere già in circolazione dai primi giorni del 2020, quando il dottor Poidomani aveva iniziato a ricevere diversi pazienti con tosse, febbre e difficoltà respiratorie. Anche lui si è ammalato di Covuid-19: lo scorso 2 marzo era stato ricoverato in terapia intensiva, fino al 13 marzo. Solamente venerdì scorso, il doppio tampone negativo gli ha confermato la guarigione e ora tornerà al lavoro nel suo ambulatorio.