Bergamo, il timore dei medici: "Siamo ancora contagiosi dopo tre settimane"

" Ho ripetuto il test il 20, dopo oltre 7 giorni dalla fine dei sintomi, ed era ancora positivo. Questo fa pensare che si rimane contagiosi a lungo anche dopo la guarigione clinica completa ". Questo lo scenario che si è verificato per un'operatrice del reparto di Medicina interna dell'ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo dopo essere risultata positiva al Coronavirus il 9 marzo. E la situazione riguarderebbe anche altri medici: " Sono molti i colleghi nella mia condizione ". Eppure loro sono super controllati: " Pensi al cittadino che sta a casa e una volta passate febbre e tosse va a incontrare amici e parenti pur essendo ancora potenzialmente effettivo ".

La dottoressa ha spiegato a Il Fatto Quotidiano di aver lavorato fino al primo marzo, avendo contatti con pazienti poi risultati infettati; quella notte avrebbe iniziato a manifestare i primi sintomi tra febbre alta, tosse e dispnea che nei giorni successivi sono peggiorati. Non è stato necessario ricorrere al ricovero, ma ha deciso comunque di restare a casa: " Poi il 9 marzo ho fatto il primo tampone, che è risultato positivo ". Le linee guida dell'Istituto superiore di sanità stabiliscono che un soggetto positivo al virus Sars-Cov2 faccia un nuovo test non prima di 7 giorni dalla fine dei sintomi: se questo risulta negativo " si fa un'altra analisi dopo 24 ore e se anche questa è negativa si può tornare al lavoro ". Nella giornata di venerdì, a distanza di 7 giorni in cui è stata asintomatica (ovvero quando si può parlare di guarigione clinica) è risultata ancora positiva: " E quindi ancora contagiosa. La stessa cosa è accaduta al mio compagno, anche lui medico. Questa cosa è capitata a molti colleghi, anche in altri reparti ".

La questione tamponi

Claudio Farina ha confermato: " Sì, si sono verificati dei casi di positività che eccede i 14 giorni, in questo momento non so quantificarglieli. Non sono molti, non è la norma, ma ci sono ". Il direttore del Dipartimento di microbiologia del Papa Giovanni XXIII ha dunque ribadito che " se una persona è tornata asintomatica il rischio che diffonda il virus è basso. Anche se non vuol dire che non ci sia ".