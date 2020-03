Coronavirus, la mossa del Veneto: "Tamponi a campione sui passanti"

La Regione Veneto andrà alla ricerca di pazienti positivi al Coronavirus ma inconsapevoli di esserlo. Ad annunciare la linea è stato lo stesso Luca Zaia, che nel corso della consueta conferenza stampa nella sede mestrina della protezione civile ha riassunto così il piano: " Tamponi a campione sui passanti ". E si sta pensando di effettuarli all'esterno dei supermercati, considerando che sono gli unici luoghi rimasti frequentati dalle persone: " Abbiamo acquistato 100mila tamponi ma ne sono arrivati solo 10mila, anche a causa della chiusura delle frontiere ".

Il governatore non ha nascosto " una timida risposta positiva rispetto all'atteggiamento tenuto ", ma ha precisato che servirebbe fare ancora di più: " Evitiamo tassativamente le passeggiate e le cene di condominio: i nuclei familiari devono rimanere quelli storici. Nel giro di due o tre giorni penso che avremo già i primi dati sullo sforzo fatto dai veneti ". Comunque il Veneto resta il territorio " in cui è stato fatto il più alto numero di tamponi a livello mondiale ". Qui la situazione è seria e non va assolutamente sminuita: si sono registrate 55 vittime " e questo la dice lunga sulla drammaticità della situazione ".

Il piano della Regione

Intanto la Regione ha studiato e stilato un piano preciso di sanità pubblica: oggi Manuela Lanzarin ha esplicitato la scelta di allargare lo spettro dell'esecuzione dei tamponi anche ai contatti occasionali, puntando così a isolare pure i positivi asintomatici, e ragionando sulla " possibilità di concentrarsi su particolari categorie specifiche particolarmente esposte ". Inoltre l'assessore alla Sanità ha fatto sapere di aver inviato ai sindaci i nominativi dei positivi del loro Comune, in modo da poter intensificare la sorveglianza attiva. E ha colto l'occasione per ringraziare i volontari che soprattutto in questi giorni " si stanno mobilitando, anche solo per portare loro la spesa a casa. Stanno dando un segnale molto bello di solidarietà ".

L'obiettivo del piano è quello di interrompere tutte le possibili catene di trasmissione del Covid-19, basandosi su strategie ben delineate e specifiche: individuare tutti i possibili casi sospetti, probabili e confermati; effettuare un'approfondita indagine epidemiologica per individuare tutti i possibili contatti anche di tutti i contatti occasionali; disporre per tutti i contatti le misure di quarantena e isolamento domiciliare fiduciario; informare i soggetti affetti da Coronavirus e tutti i loro contatti sulle misure igienico-sanitarie e sui comportamenti da adottare per tutelare la salute individuale e collettiva.