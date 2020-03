Bigliettini nelle scale per aiutare gli anziani: la solidarietà batte il coronavirus

La solidarietà ad Agrigento non si ferma nemmeno ai tempi del coronavirus. All’indomani dalla conferenza stampa con la quale il premier Giuseppe Conte ha annunciato che l’Italia è tutta zona rossa, in molte città si è avvertito l’impatto di fronte ad alcuni dei comportamenti restrittivi imposti per la tutela della collettività. Provvedimenti necessari per frenare l’espandersi dei casi di contagio come accaduto nell’Italia settentrionale e che richiedono atteggiamenti ispirati al principio della prudenza e alla responsabilità. Un sacrificio richiesto a tutti, ora più che mai, vista la rapidità con la quale il virus ha avuto la capacità di espandersi fino ad ora.

“Io resto a casa” il titolo del decreto firmato ieri negli uffici del Palazzo di governo. Un invito quindi a rimanere a casa per evitare il più possibile i contatti ravvicinati tra persone. Fra le poche possibilità che consentono di uscire dalla propria abitazione, vi è quella di fare la spesa. Un’opportunità che purtroppo non è alla portata degli anziani o delle persone con particolari problemi di salute. Se queste categorie venissero colpite dal coronavirus, la loro possibilità di sopravvivere sarebbe minima. Appunto per questo motivo, in un paesino della provincia di Agrigento, il comitato di quartiere “Fontanelle Insieme” , ha deciso di aiutare le persone più deboli in questo momento particolare. In che modo? Lasciando nella scala condominiale dei bigliettini con il proprio numero di telefono. Con questa modalità si mettono a disposizione nei confronti di chi ha bisogno di fare la spesa o comprare qualsiasi altra cosa di cui necessitano.