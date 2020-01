Bimba di 10 anni muore per rara complicanza da influenza

Doveva essere una banale influenza. Invece Emma, una bimba trevigiana di 10 anni, è morta ieri pomeriggio, all'ospedale Ca' Foncello, a causa di una rara complicanza.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, sabato, la bimba di 10 anni aveva avuto la febbre e quando domenica le sue condizioni erano peggiorate, i genitori l'avevano portata di corsa in ospedale. Lì i medici hanno capito che la situazione era anomala e grave e hanno fatto fare alla piccola tac e risonanza magnetica, esami che hanno confermato i loro dubbi: una compressione cerebrale molto pericolosa. Così, nella notte tra domenica e lunedì, la piccola Emma è caduta in coma. Nei due giorni successivi, gli specialisti dei reparti di neurologia, microbiologia e infettivologia, affiancati da quelli dei reparti di rianimazioni e pediatria, hanno cercato di salvare la piccola. Ma per lei non c'è stato niente da fare e martedì è morta. La piccola frequentava la quinta elementare.