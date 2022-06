Bimba di 5 anni annega nel napoletano: era scomparsa due ore prima

La scomparsa di un figlio al mare è una delle ansie maggiori di ogni genitore ed è l'incubo che si è trovata a vivere una madre questo pomeriggio, quando all'improvviso la sua bambina di 4 anni è scomparsa dalla sua vista. La donna ha iniziato a urlare il suo nome e il richiamo ha allertato immediatamente i presenti negli stabilimenti balneari, in particolare tra il lido Risorgimento e il lido Azzurro dove sostavano la donna, Vittoria e la sua sorellina minore.

Sono stati momenti di grande paura lungo il litorale di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove il tam tam ha mobilitato centinaia di persone anche attraverso i social network, dove è stata diffusa la foto della bambina e il numero di telefono da contattare nel caso in cui la piccola fosse stata individuata. Sul posto, in un lido nei pressi del porto turistico di Torre Annunziata, sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato rapidamente le ricerche in collaborazione con le motovedette della capitaneria di porto e con le imbarcazioni di alcuni pescatori che si sono resi disponibili a unirsi alle ricerche.

La piccola stata ritrovata dopo circa un paio d'ore in mare da un battello della guardia costiera ed è stata immediatamente soccorsa da alcuni medici presenti in spiaggia. La bimba era ferma, quasi aggrappata all'altezza di una boa, ancora in vita ma in condizioni considerate disperate. Vittoria è stata soccorsa sul posto e rianimata da alcuni medici prima di essere trasferita d'urgenza all'ospedale di Castellammare di Stabia, dove purtroppo tutti i tentativi di salvarle la vita sono risultati vani. Sull'episodio la procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo affidando le indagini ai carabinieri. L'ipotesi è che la bambina si sia avventurata in acqua e che sia stata sorpresa dalla corrente, non riuscendo più a tornare a riva. La morte è stata dichiarata alle 16.30. La salma della piccola resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia che sarà fissata nei prossimi giorni. Nelle prossime ore saranno sentiti vari testimoni, a cominciare dalla mamma di Vittoria.

L'intera comunità, che aveva sperato di ritrovare la bimba in vita, ora è in lutto e piange per la scomparsa di Vittoria. Da stabilire le cause del decesso, anche se gli investigatori sembrano non avere dubbi sulla morte accidentale per annegamento.