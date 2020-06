Lo schiaffo del papà "mostro": perché ha buttato i telefonini

Una furia distruttiva, un raptus omicida che cancella qualunque traccia del passato. Mario Bressi, prima ancora di strangolare nel sonno i suoi figli , due gemelli di 12 anni, avrebbe gettato via i loro telefonini affinché la moglie, Daniela Fumagalli, non avesse neanche più un ricordo di Elena e Diego.

Spariti i telefonini dei due gemelli

Un delitto dai contorni macabri, viziato da un desiderio cieco di vendetta. A poche ore dal truce delitto, emergono nuovi dettagli sulla vicenda che ha sconvolto l'intera comunità di Margno, piccolo comune in provincia di Lecco dove sabato 27 giugno si è consumata la terribile tragedia. Stando a quanto riferisce Il Messaggero, durante le operazioni di recupero della salma di Mario Bressi, morto suicida dal Ponte della Vittoria a Cremeno, non sarebbe stata trovata alcuna traccia del suo telefono cellulare. Gli investigatori avrebbero setacciato l'intera area circostante senza venirne a capo. Inoltre, mancherebbero all'appello anche i telefonini di Elena e Diego dalla casa delle vacanze. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, gli investigatori ne ho dedotto che l'uomo si sarebbe premurato di gettare i due dispositivi in qualche dirupo tra le montagne per non lasciare alla moglie neanche il mero conforto dei ricordi.

Una vendetta

In queste ore, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica del delitto che, ad oggi, pare sia stato commesso solo ed unicamente per vendetta. Il tono degli sms con cui il 45enne si rivolge alla moglie Daniela, nei giorni precedenti al misfatto, è quasi sempre rancoroso ma non al punto da preludere una tragedia familiare. Accuse pesanti, cariche di un livore che diventerà invece incontrollato costando la vita a due vittime innocenti. Tre, in particolare, sarebbero i WhatsApp al vaglio degli investigatori e, nello specifico, un lungo messaggio in cui l'uomo accusa la madre dei suoi figli di avere '' distrutto la famiglia ".

Una separazione pacifica