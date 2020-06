Sms alla moglie: "Non li vedrai mai più". Poi strangola i figli nel sonno

Tragedia familiare avvenuta questa mattina a Margno, piccolo comune della provincia di Lecco localizzato nel territorio della Alta Valsassina: in una fase delicata del passaggio che lo avrebbe portato a separarsi dalla moglie, un uomo ha ucciso i propri due figli, un maschio ed una femmina gemelli di 12 anni, lasciando un messaggio alla coniuge e successivamente togliendosi la vita.

Mario Bresso si trovava coi due dodicenni nella casa di villeggiatura di famiglia, in un condominio situato a breve distanza dal piazzale della funivia al Pian delle Betulle e dall'hotel Larice. La moglie, invece, era a Gorgonzola (città metropolitana di Milano), dove risiede tutta la sua famiglia, quando è stata raggiunta da un inquietante messaggio del coniuge: "Non vedrai più i tuoi figli" , avrebbe scritto quest'ultimo, come riportato da "Lecco online", scatenando il panico nella donna.

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, la coppia stava attraversando una fase molto delicata della separazione, che l'uomo non riusciva ad accettare. A causa di ciò, probabilmente, il raptus improvviso che lo ha portato a decidere di eliminare i propri figli come gesto estremo, prima di suicidarsi.

Distante dal luogo in cui si trovavano i familiari, la donna si è precipitata in auto a Margno, facendo lei stessa la terribile scoperta e venendo colta da un malore. Inutile il tempestivo intervento dei soccorritori, vale a dire i volontari della Croce Rossa di Premana e l'elisoccorso dell'Agenzia Regionale di Emergenza e urgenza partito da Como. Per i due dodicenni, infatti, era ormai troppo tardi, ed i medici hanno solo potuto constatarne il decesso.

Dopo aver ucciso i figli, l'uomo si sarebbe invece allontanato dall'appartamento, lasciandosi precipitare dal ponte della Vittoria di Cremeno (Lecco).

"Abito nel piano superiore" , racconta un vicino di casa a Valsassinanews, con la voce rotta dal pianto. "Questa notte alle 3 mi hanno svegliato dei rumori, strani, sordi. Ho pensato fossero dei ladri, ma qui è impossibile trovare dei ladri. E poi alle 7 sento delle urla lancinanti, stranissime, che non dimenticherò mai. Faccio la rampa di scale di corsa, e vedo la mamma di questi bambini che era in uno stato... si rotolava per terra, diceva che i bambini non si svegliavano" .